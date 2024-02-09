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Сейчас жених женщины служит на СВО

«Ты там не сдох еще?»: в Новосибирске автомаляр угрожает бойцу СВО и своей экс-жене

9 февраля 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас жених женщины служит на СВО

Автомаляр угрожает бойцу СВО и своей бывшей жене в Новосибирске

Новосибирец Евгений* преследует свою -экс-жену и детей, а также ее нового мужа, ныне бойца СВО. В данный момент сибиряк пишет угрозы и запугивает беззащитных женщин. Полиция не реагировала на многочисленные заявления сибирячки, ссылавшись на бытовой конфликт, тогда в дело вмешался Следком.

«Мы уже разведены, но он так и не успокоился»

Марина* и Евгений прожили вместе 6 лет после свадьбы. В браке родились двое детей, которым сейчас 6 и 2 года. Однако их отношения не были счастливыми — у жены пропали чувства. Они развелись осенью 2023 года. А вот муж не хотел отпускать свою возлюбленную.

После развода женщина встретила Ивана* — давнего школьного товарища, немного моложе нее. Встреча была судьбоносной, а потом Иван* подписал контракт и уехал в зону СВО. Понятно, что физически защитить военнослужащий свою семью не может. Он получает постоянные угрозы от автомаляра (им работает бывший муж Марины).

― Когда Женя узнал, что мы встречаемся, то стал еще сильнее нас донимать. Он преследовал меня на машине, даже когда я возила детей. Караулил у квартиры, по несколько раз в день звонил в дверь. А еще бил. Я писала заявления и судилась с ним. По одному такому факту ему даже присудили штраф в 5 тысяч рублей. Понимаете, мы в разводе, а он никак не успокоится, ― жалуется сибирячка в беседе с Infopro54.
Фото: Infopro54

Жених служит на СВО, а бывший сошел с ума

Когда Евгений узнал, что новый муж Марины заключил контракт и отправился защищать Родину, он стал еще более агрессивным. Он вместе с другом заваливал ее угрозами. Не дождавшись помощи от полиции, сибирячка обратилась в отделение Русской народной дружины Новосибирска. Там ей, ее детям и родителям Ивана пообещали защиту. Члены дружины написали заявление в Следственный комитет Новосибирской области.

Фото: Infopro54
― Я переживаю, что когда Ваня вернется, то будет еще хуже. Они начнут провоцировать его, а он защищая нас, может наделать глупостей. Мы планируем официально расписаться, отпраздновать свадьбу и стать настоящей семьей. Мне не нужны эти проблемы из прошлого, хочется цивилизованно общаться, без претензий и запугиваний в мой адрес, ― рассуждает невеста бойца.

 

*имена изменены.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Проверка#СВО#Эмилия Губарева#Угрозы#Развод
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