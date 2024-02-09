«Ты там не сдох еще?»: в Новосибирске автомаляр угрожает бойцу СВО и своей экс-жене

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 02:52
Марина* и Евгений прожили вместе 6 лет после свадьбы. В браке родились двое детей, которым сейчас 6 и 2 года. Однако их отношения не были счастливыми — у жены пропали чувства. Они развелись осенью 2023 года. А вот муж не хотел отпускать свою возлюбленную.
После развода женщина встретила Ивана* — давнего школьного товарища, немного моложе нее. Встреча была судьбоносной, а потом Иван* подписал контракт и уехал в зону СВО. Понятно, что физически защитить военнослужащий свою семью не может. Он получает постоянные угрозы от автомаляра (им работает бывший муж Марины).
― Когда Женя узнал, что мы встречаемся, то стал еще сильнее нас донимать. Он преследовал меня на машине, даже когда я возила детей. Караулил у квартиры, по несколько раз в день звонил в дверь. А еще бил. Я писала заявления и судилась с ним. По одному такому факту ему даже присудили штраф в 5 тысяч рублей. Понимаете, мы в разводе, а он никак не успокоится, ― жалуется сибирячка в беседе с Infopro54.
Когда Евгений узнал, что новый муж Марины заключил контракт и отправился защищать Родину, он стал еще более агрессивным. Он вместе с другом заваливал ее угрозами. Не дождавшись помощи от полиции, сибирячка обратилась в отделение Русской народной дружины Новосибирска. Там ей, ее детям и родителям Ивана пообещали защиту. Члены дружины написали заявление в Следственный комитет Новосибирской области.
― Я переживаю, что когда Ваня вернется, то будет еще хуже. Они начнут провоцировать его, а он защищая нас, может наделать глупостей. Мы планируем официально расписаться, отпраздновать свадьбу и стать настоящей семьей. Мне не нужны эти проблемы из прошлого, хочется цивилизованно общаться, без претензий и запугиваний в мой адрес, ― рассуждает невеста бойца.
*имена изменены.