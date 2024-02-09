«Ты там не сдох еще?»: в Новосибирске автомаляр угрожает бойцу СВО и своей экс-жене

Марина* и Евгений прожили вместе 6 лет после свадьбы. В браке родились двое детей, которым сейчас 6 и 2 года. Однако их отношения не были счастливыми — у жены пропали чувства. Они развелись осенью 2023 года. А вот муж не хотел отпускать свою возлюбленную.