В Новосибирске нашли мертвой 5-летнюю девочку, которую мог убить боец ММА

Согласно информации от правоохранительных органов, женщина и её дочь пропали в начале января. У сибирячке было при себе 2,2 млн рублей, которые она планировала использовать на покупку автомобиля. Следствие предполагает, что помощником женщины при покупке был знакомый, боец ММА, известный как «Глаз тигра». По версии следователей, он убил женщину после завершения сделки, сообщает «КП-Новосибирск».