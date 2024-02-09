В Новосибирске нашли мертвой 5-летнюю девочку, которую мог убить боец ММА

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Согласно информации от правоохранительных органов, женщина и её дочь пропали в начале января. У сибирячке было при себе 2,2 млн рублей, которые она планировала использовать на покупку автомобиля. Следствие предполагает, что помощником женщины при покупке был знакомый, боец ММА, известный как «Глаз тигра». По версии следователей, он убил женщину после завершения сделки, сообщает «КП-Новосибирск».
Тело закопанного в снегу ребенка было найдено на окраине города между Хилокским рынком и поселком Толмачево. Поиски заняли много времени.
Боец ММА скрылся из России после смерти женщины. Его задержали на границе Узбекистана и Казахстана. Впоследствии он признался в убийстве женщины и удушении девочки, а также указал на карте место, где были спрятаны тела.