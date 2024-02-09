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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Обстоятельства гибели ребенка выяснит следствие

В новосибирском СКР рассказали новые детали убийства матери с дочкой: найден ребенок

9 февраля 2024, 10:33
Фото: 1MI
Обстоятельства гибели ребенка выяснит следствие

Новосибирские следователи рассказали об обнаружении тела пятилетней девочки

Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области продолжают расследование жестокого убийства матери с пятилетней дочкой. Недавно было обнаружено тело малышки.

Останки несовершеннолетней обнаружили на территории Новосибирского района.

«Недавно было найдено тело несовершеннолетней в Новосибирском районе. Останки матери до этого нашли под Тогучином. Для установления всех обстоятельств смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Елена Коновалова.
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Подозреваемый в жестоком убийстве новосибирец находится на территории Республики Казахстан. Его планируют экстрадировать в Новосибирскую область в течение шести месяцев с момента задержания.

Напомним, что дело о жестоком убийстве взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Убийство#Следственный комитет#Александр Ляхов
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