В новосибирском СКР рассказали новые детали убийства матери с дочкой: найден ребенок

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Останки несовершеннолетней обнаружили на территории Новосибирского района.
«Недавно было найдено тело несовершеннолетней в Новосибирском районе. Останки матери до этого нашли под Тогучином. Для установления всех обстоятельств смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Елена Коновалова.
Подозреваемый в жестоком убийстве новосибирец находится на территории Республики Казахстан. Его планируют экстрадировать в Новосибирскую область в течение шести месяцев с момента задержания.
Напомним, что дело о жестоком убийстве взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.