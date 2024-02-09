Власти Новосибирска еще не решили, что будет на месте рухнувшего дома на Линейной

Год назад, 9 февраля 2023 года, в Заельцовском районе Новосибирска взорвался дом на улице Линейной, 39. Расследование уголовного дела завершено, виновные найдены. Но власти города до сих пор не решили, что будет на месте рухнувшего дома.

Ранее сообщалось, что на месте трагедии устроят мемориальную аллею, но 9 февраля вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что вопрос еще не решен. К нам идет много обращений, что будет на этом месте. Есть предложения сделать сквер, детскую площадку. В ближайшее время будет голосование по комфортной городской среде, <…> чтобы жители решили, что будет на этом месте, — сказала Терешкова в эфире радио «Комсомольская правда в Новосибирске». Лишившимся квартир на Линейной новосибирцам выплатили свыше 300 млн рублей Узнать подробнее В результате взрыва и последующего обрушения дома погибли 15 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести. Ущерб имуществу превышает 360 млн рублей. Дом полностью снесли в августе 2023 года. На скамье подсудимых оказались Евгений Кавун и Ирина Урбах. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и уничтожении чужого имущества. Следующее заседание над лжегазовщиками назначено на 20 февраля.