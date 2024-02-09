Власти Новосибирска еще не решили, что будет на месте рухнувшего дома на Линейной

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Ранее сообщалось, что на месте трагедии устроят мемориальную аллею, но 9 февраля вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что вопрос еще не решен.
К нам идет много обращений, что будет на этом месте. Есть предложения сделать сквер, детскую площадку. В ближайшее время будет голосование по комфортной городской среде, <…> чтобы жители решили, что будет на этом месте, — сказала Терешкова в эфире радио «Комсомольская правда в Новосибирске».
В результате взрыва и последующего обрушения дома погибли 15 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести. Ущерб имуществу превышает 360 млн рублей.
Дом полностью снесли в августе 2023 года.