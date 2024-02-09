Компенсация 10 000 за каждый день без тепла — новосибирцы подали коллективный иск

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Инициатором иска являются депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яков Новоселов и и депутат горсовета Александр Бурмистров.
«Сумма требований для каждого пострадавшего — 10 тысяч рублей за каждый день понесенных страданий. Причина иска — несправедливо низкие компенсации, которые не учитывают моральную сторону вопроса, связанные с аварией многочисленные допзатраты жителей, а также отложенный ущерб для общего домового имущества», — написал Александр Бурмистров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, после принятия иска к рассмотрению присоединиться к требованиям сможет любой житель левобережья.
Напомним, что «СГК» организовала «горячую линию» по выплатам за отсутствие отопления.