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Жители левобережья серьезно пострадали из-за отсутствия тепла

Компенсация 10 000 за каждый день без тепла — новосибирцы подали коллективный иск

9 февраля 2024, 08:10
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Жители левобережья серьезно пострадали из-за отсутствия тепла

Иск в суд за низкую компенсацию после коммунальных аварий подали новосибирцы

В Центральный районный суд Новосибирска подан коллективный иск к ООО «НТСК». Его целью является компенсация морального ущерба за отсутствием отопления в Ленинском и Кировском районах из-за коммунального коллапса в январе.

Инициатором иска являются депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яков Новоселов и и депутат горсовета Александр Бурмистров.

«Сумма требований для каждого пострадавшего — 10 тысяч рублей за каждый день понесенных страданий. Причина иска — несправедливо низкие компенсации, которые не учитывают моральную сторону вопроса, связанные с аварией многочисленные допзатраты жителей, а также отложенный ущерб для общего домового имущества», — написал Александр Бурмистров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Кроме того, после принятия иска к рассмотрению присоединиться к требованиям сможет любой житель левобережья.

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