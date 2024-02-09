Компенсация 10 000 за каждый день без тепла — новосибирцы подали коллективный иск

Иск в суд за низкую компенсацию после коммунальных аварий подали новосибирцы

В Центральный районный суд Новосибирска подан коллективный иск к ООО «НТСК». Его целью является компенсация морального ущерба за отсутствием отопления в Ленинском и Кировском районах из-за коммунального коллапса в январе.