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Под Искитимом создалась неблагоприятная экологическая ситуация

Александр Бастрыкин заинтересовался вонючим запахом под Искитимом

10 февраля 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
Под Искитимом создалась неблагоприятная экологическая ситуация

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль выбросы химического производства в НСО

Жители станции Евсино Искитимского района жалуются на вонь от химических предприятий. По их мнению, это способствует увеличению онкологических заболеваний. Происшествие взял на контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В СМИ сообщается об оседании токсичных веществ на покрытии автомобилей, что приводит к их порче. Кроме того, лужи покрываются химическим налетом. Обращения в компетентные органы не принесли результата.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам процессуальном решении», — рассказали в СК РФ.
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Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с мусорными полигонами в Новосибирске.

Бастрыкин взял на контроль дело двух мусорных полигонов в Новосибирске
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#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Искитимский район#Доследственная проверка#Александр Ляхов#Экологические проблемы
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