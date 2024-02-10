Александр Бастрыкин заинтересовался вонючим запахом под Искитимом

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В СМИ сообщается об оседании токсичных веществ на покрытии автомобилей, что приводит к их порче. Кроме того, лужи покрываются химическим налетом. Обращения в компетентные органы не принесли результата.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам процессуальном решении», — рассказали в СК РФ.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с мусорными полигонами в Новосибирске.