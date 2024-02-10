Гонконгский грипп гуляет по Новосибирску — за неделю уже 17 зараженных

Гонконгский грипп (или А2-Гонконг) — третья пандемия гриппа в XX веке, первые случаи заражения которым были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года. Вызвана штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшим от H2N2. Классифицируется как пандемия средней степени тяжести. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста.