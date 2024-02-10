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Чем болеют новосибирцы

Гонконгский грипп гуляет по Новосибирску — за неделю уже 17 зараженных

10 февраля 2024, 02:21
Фото: 1MI
Чем болеют новосибирцы

Гонконгским гриппом за неделю заразились 17 новосибирцев

На прошлой неделе в Новосибирске было выявлено 17 случаев заражения гонконгским гриппом, сообщили представители НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ.

Количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 20% в 29 городах, включая Новосибирск. В течение недели было выделено 85 вирусов гриппа А (H3N2) — гонконгского гриппа на клеточной культуре MDCK. Из них 17 случаев заражения нашли в Новосибирске.

Гонконгский грипп (или А2-Гонконг) — третья пандемия гриппа в XX веке, первые случаи заражения которым были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года. Вызвана штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшим от H2N2. Классифицируется как пандемия средней степени тяжести. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста.

* данные с Википедии

Кроме того, за прошлую неделю было зарегистрировано 118 тяжелых случаев острых респираторных инфекций. 70 из них были обследованы в Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге и Чите.

В Новосибирске также был выявлен один случай заражения гриппом А (H3N2) у ребенка в возрасте от 5 до 14 лет.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Россия#Болезнь#Вирус#Эмилия Губарева
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