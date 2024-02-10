Гонконгский грипп гуляет по Новосибирску — за неделю уже 17 зараженных

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 20% в 29 городах, включая Новосибирск. В течение недели было выделено 85 вирусов гриппа А (H3N2) — гонконгского гриппа на клеточной культуре MDCK. Из них 17 случаев заражения нашли в Новосибирске.
Гонконгский грипп (или А2-Гонконг) — третья пандемия гриппа в XX веке, первые случаи заражения которым были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года. Вызвана штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшим от H2N2. Классифицируется как пандемия средней степени тяжести. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста.
* данные с Википедии
Кроме того, за прошлую неделю было зарегистрировано 118 тяжелых случаев острых респираторных инфекций. 70 из них были обследованы в Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге и Чите.
В Новосибирске также был выявлен один случай заражения гриппом А (H3N2) у ребенка в возрасте от 5 до 14 лет.