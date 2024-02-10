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Губернатор дал старт соревнованиям

Губернатор Андрей Травников дал старт «Лыжне России-2024»

10 февраля 2024, 10:33
Фото: Правительство НСО
Губернатор дал старт соревнованиям

В Новосибирске в 42-й раз прошла массовая гонка «Лыжня России-2024»

В Новосибирске 10 февраля прошли традиционные зимние соревнования «Лыжня России-2024». Старт мероприятию дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Соревнования прошли на базе Алика Тульского в Академгородке. При этом в сибирской столице в ближайшие годы появятся новые лыжни.

«Лучше создавать новые трассы, чем беспокоиться о том, что они пустуют. В ближайшее время мы построим три новые лыжни. Также на лыжной базе имени Алика Тульского начнется проектирование и строительство новых корпусов стадиона», — сообщил Андрей Травников.
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42-я открытая гонка «Лыжня России» проводится 10 февраля в рамках реализации федерального проекта «Спорт— норма жизни» при поддержке правительства региона.

Напомним, что новосибирский ХК «Сибирь» вышел в плей-офф КХЛ.

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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Травников#Соревнования#Александр Ляхов#Лыжня России
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