Губернатор Андрей Травников дал старт «Лыжне России-2024»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Соревнования прошли на базе Алика Тульского в Академгородке. При этом в сибирской столице в ближайшие годы появятся новые лыжни.
«Лучше создавать новые трассы, чем беспокоиться о том, что они пустуют. В ближайшее время мы построим три новые лыжни. Также на лыжной базе имени Алика Тульского начнется проектирование и строительство новых корпусов стадиона», — сообщил Андрей Травников.
42-я открытая гонка «Лыжня России» проводится 10 февраля в рамках реализации федерального проекта «Спорт— норма жизни» при поддержке правительства региона.
Напомним, что новосибирский ХК «Сибирь» вышел в плей-офф КХЛ.