Куриные яйца по 59 рублей нашли в Новосибирске — люди жадно хватают упаковками

Напомним, что в ноябре 2023 года по всей стране был отмечен резкий рост цен на яйца. Проблема обсуждалась на личной встрече с президентом Владимиром Путиным. В январе 2024 года цены на яйца снизились до 120 рублей за десяток, однако на прилавках все еще можно найти яйца с более высокой ценой, превышающей 150 и 200 рублей.