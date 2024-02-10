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Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Сколько стоят яйца

Куриные яйца по 59 рублей нашли в Новосибирске — люди жадно хватают упаковками

10 февраля 2024, 02:28
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сколько стоят яйца

Куриные яйца по 59 рублей нашли в Новосибирске

Куриные яйца категории С1 продаются в Новосибирске за 59 рублей, что вызывает удивление у местных жителей.

Речь идет о яйцах категории С1, которые поставляет компания Сибагро. Это предложение привлекло внимание покупателей, которые сразу же стали приобретать несколько упаковок.

Напомним, что в ноябре 2023 года по всей стране был отмечен резкий рост цен на яйца. Проблема обсуждалась на личной встрече с президентом Владимиром Путиным. В январе 2024 года цены на яйца снизились до 120 рублей за десяток, однако на прилавках все еще можно найти яйца с более высокой ценой, превышающей 150 и 200 рублей.

А вот по данным Новосибирскстата, за неделю куриные яйца подорожали на прилавках магазинов. Средняя цена десятка яиц (в конце января) составляла 97,85 рубля. По состоянию на 5 февраля зафиксирован небольшой рост и теперь десяток яиц стоит 99,79 рублей.

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