Куриные яйца по 59 рублей нашли в Новосибирске — люди жадно хватают упаковками

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Речь идет о яйцах категории С1, которые поставляет компания Сибагро. Это предложение привлекло внимание покупателей, которые сразу же стали приобретать несколько упаковок.
Напомним, что в ноябре 2023 года по всей стране был отмечен резкий рост цен на яйца. Проблема обсуждалась на личной встрече с президентом Владимиром Путиным. В январе 2024 года цены на яйца снизились до 120 рублей за десяток, однако на прилавках все еще можно найти яйца с более высокой ценой, превышающей 150 и 200 рублей.
А вот по данным Новосибирскстата, за неделю куриные яйца подорожали на прилавках магазинов. Средняя цена десятка яиц (в конце января) составляла 97,85 рубля. По состоянию на 5 февраля зафиксирован небольшой рост и теперь десяток яиц стоит 99,79 рублей.