Многодетный отец из Новосибирска спел песню Витаса на шоу Малахова

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
В программе сибиряк исполнил песню «Звезда» Витаса. Он опубликовал анонс передачи в своих социальных сетях.
Олег живет одновременно в двух городах — Новосибирске и Томске. Он увлекается музыкой, спортом, кулинарным блогом, а также ораторским искусством, которое он преподает.
Мужчина воспитывает троих детей. Выпуск программы с его участием будет показан 10 февраля.
«Большое спасибо организаторам, редакторам и лично Андрею Малахову за приглашение. Все прошло на суперпрофессиональном уровне, атмосфера в студии была очень душевной, доброй и естественной. Я чувствовал себя комфортно. Мне было очень приятно находиться в студии и за кадром. Работать на таком уровне в такой студии это просто супер! Если бы пригласили ещё раз, то я бы с удовольствием согласился» — написал Олег Лейман в соцсетях.