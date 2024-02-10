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Новосибирец на телеэкране

Многодетный отец из Новосибирска спел песню Витаса на шоу Малахова

10 февраля 2024, 02:38
Фото: шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия»
Новосибирец на телеэкране
Певец из Новосибирска, Олег Лейман, стал участником программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1», где исполнил песню Витаса.

В программе сибиряк исполнил песню «Звезда» Витаса. Он опубликовал анонс передачи в своих социальных сетях.

Олег живет одновременно в двух городах — Новосибирске и Томске. Он увлекается музыкой, спортом, кулинарным блогом, а также ораторским искусством, которое он преподает.

Мужчина воспитывает троих детей. Выпуск программы с его участием будет показан 10 февраля.

«Большое спасибо организаторам, редакторам и лично Андрею Малахову за приглашение. Все прошло на суперпрофессиональном уровне, атмосфера в студии была очень душевной, доброй и естественной. Я чувствовал себя комфортно. Мне было очень приятно находиться в студии и за кадром. Работать на таком уровне в такой студии это просто супер! Если бы пригласили ещё раз, то я бы с удовольствием согласился» — написал Олег Лейман в соцсетях.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Соцсети#Андрей Малахов#Шоу#Звезда#Эмилия Губарева#Музыка#Певец
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