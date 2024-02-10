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Новосибирцы обеспечили себе выход в плей-офф

Новосибирский ХК «Сибирь» вырвался в плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

10 февраля 2024, 08:10
Фото: ВК / Официальный паблик ХК «Сибирь»
Новосибирцы обеспечили себе выход в плей-офф

Новосибирский ХК «Сибирь» разгромил «Нефтехимик» со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Сибирь» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1 и смог выйти в плей-офф. Игра проходила в Нижнекамске 9 февраля.

Матч был решающим для обеих команд. Победа могла продвинуть хоккейный клуб до восьмой строчки Восточной конференции и выйти в плей-офф КХЛ.

Первоначально удача была на стороне «Нефтехимика». Однако во втором и за секунду до окончания третьего периода нападающий «Сибири» Энди Андреофф забил две шайбы в ворота татарстанского клуба, обеспечив разгромный счет 2:1.

Напомним, что тренер ХК «Сибирь» Александр Завьялов умудрился получить травму во время домашнего матча.

Тренер «Сибири» получил перелом носа шайбой на матче КХЛ
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