Новосибирский ХК «Сибирь» вырвался в плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Матч был решающим для обеих команд. Победа могла продвинуть хоккейный клуб до восьмой строчки Восточной конференции и выйти в плей-офф КХЛ.
Первоначально удача была на стороне «Нефтехимика». Однако во втором и за секунду до окончания третьего периода нападающий «Сибири» Энди Андреофф забил две шайбы в ворота татарстанского клуба, обеспечив разгромный счет 2:1.
Напомним, что тренер ХК «Сибирь» Александр Завьялов умудрился получить травму во время домашнего матча.