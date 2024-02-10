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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

Водителю не удалось вовремя выбраться из спального района

Новосибирского водителя автобуса, провезшего пассажиров дворами, ждет крупный штраф

10 февраля 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
Водителю не удалось вовремя выбраться из спального района

В Новосибирске нашли водителя автобуса, объехавшего пробку через дворы

В управлении ГИБДД по Новосибирской области установили личность водителя, провезшего пассажиров дворами через улицу Бориса Богаткова. На него составлены административные протоколы.

Мужчину 1976 года рождения обвинили в несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и осуществлении перевозки пассажиров с нарушением правил безопасности. Теперь он должен уплатить 2 тысячи рублей штрафа.

Инцидент произошел 5 февраля. Водитель автобуса пытался объехать возникший на улице Кошурникова затор. С этой целью он заехал во дворы по улице Бориса Богаткова, но не смог оттуда выбраться из-за узкой проезжей части.

Напомним, что под Новосибирском ограничили движение транспорта из-за метели.

На четырех трассах Новосибирской области ограничили движение из-за метели
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#Гибдд#Штраф#Александр Ляхов
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