Новосибирского водителя автобуса, провезшего пассажиров дворами, ждет крупный штраф

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Мужчину 1976 года рождения обвинили в несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и осуществлении перевозки пассажиров с нарушением правил безопасности. Теперь он должен уплатить 2 тысячи рублей штрафа.
Инцидент произошел 5 февраля. Водитель автобуса пытался объехать возникший на улице Кошурникова затор. С этой целью он заехал во дворы по улице Бориса Богаткова, но не смог оттуда выбраться из-за узкой проезжей части.
Напомним, что под Новосибирском ограничили движение транспорта из-за метели.