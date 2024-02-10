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Published Сегодня, 04:31

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Updated Сегодня, 04:33

Лужи в феврале

Новосибирскую область затопило снегом с дождем в феврале 2024

10 февраля 2024, 04:31
Фото: АСТ-54
Лужи в феврале
В феврале Новосибирскую область затопило снегом и дождем, в результате чего появились огромные лужи на дорогах и тротуарах.

Потепление до положительных температур привело к тому, что регион был буквально затоплен этой ночью. Жители области активно делятся видео в соцсетях, на которых можно увидеть, как они преодолевают водные преграды.

Кроме пасмурной погоды, в регионе сохраняется сильный ветер. Многие новосибирцы беспокоятся о том, что все это может замерзнуть, так как уже в обед 10 февраля ожидается понижение температуры.

Скажем больше, на следующей неделе в Новосибирске похолодает местами до -33 градусов, поэтому гололед на дорогах неизбежен.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирске
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#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Погода#Снег#Дождь#Эмилия Губарева#Потепление#Лужи
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