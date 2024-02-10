Новосибирскую область затопило снегом с дождем в феврале 2024

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Потепление до положительных температур привело к тому, что регион был буквально затоплен этой ночью. Жители области активно делятся видео в соцсетях, на которых можно увидеть, как они преодолевают водные преграды.
Кроме пасмурной погоды, в регионе сохраняется сильный ветер. Многие новосибирцы беспокоятся о том, что все это может замерзнуть, так как уже в обед 10 февраля ожидается понижение температуры.
Скажем больше, на следующей неделе в Новосибирске похолодает местами до -33 градусов, поэтому гололед на дорогах неизбежен.