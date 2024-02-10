Охота на пьяных водителей началась в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:40
Цель этого мероприятия — предотвратить и пресечь случаи, когда люди, находясь в нетрезвом состоянии, управляют транспортными средствами. В эти дни проводятся обширные проверки для выявления пьяных водителей на улицах города.
Необходимо отметить, что вождение в состоянии опьянения сейчас является серьезным правонарушением, за которое предусмотрены наказания. За нарушение данного закона полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет.
При повторном нарушении, последствия становятся еще более серьезными: штраф может составлять от 200 до 300 тысяч рублей, а также возможно лишение свободы на срок до двух лет и лишение прав на три года.