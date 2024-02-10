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Published Сегодня, 04:37

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Updated Сегодня, 04:40

Водителей в состоянии алкогольного опьянения будут отслеживать полицейские

Охота на пьяных водителей началась в Новосибирске

10 февраля 2024, 04:37
Фото: 1MI
Водителей в состоянии алкогольного опьянения будут отслеживать полицейские
В Новосибирске проводится акция «Нетрезвый водитель» с 9 по 12 февраля, направленная на выявление и наказание пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Цель этого мероприятия — предотвратить и пресечь случаи, когда люди, находясь в нетрезвом состоянии, управляют транспортными средствами. В эти дни проводятся обширные проверки для выявления пьяных водителей на улицах города.

Необходимо отметить, что вождение в состоянии опьянения сейчас является серьезным правонарушением, за которое предусмотрены наказания. За нарушение данного закона полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении, последствия становятся еще более серьезными: штраф может составлять от 200 до 300 тысяч рублей, а также возможно лишение свободы на срок до двух лет и лишение прав на три года.

Охота на пьяных водителей началась в Новосибирской области
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