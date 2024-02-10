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Популярное приложение для изучения языков обвинили в пропаганде ЛГБТ*

«Сатанинские идеи»: новосибирские активисты обвинили Duolingo в ЛГБТ*-пропаганде

10 февраля 2024, 09:13
Фото: 1MI
Популярное приложение для изучения языков обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Православные активисты Новосибирска хотят «убрать» Duolingo из России за ЛГБТ*

Сибирская правозащитная группа «Радетель» подала жалобу в Роскомнадзор по поводу языкового приложения Duolingo. По мнению общественников, в нем пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения.

Как рассказали сами активисты, к ним обратилось сразу несколько родителей, нашедших в популярном приложении для изучения иностранных языков пропаганду ЛГБТ*-отношений. Все соответствующие скрины и документы были направлены в ведомство на экспертизу.

«Я как педагог могу сказать, что сутью, конечно, является изучение языка. Но вот сам фон создается исключительно негативный. Детям спокойно предлагают фразы „Петер и Болен состоят в _ браке“. И ребенок все это повторяет без всякой задней мысли, но это отразится на подсознании: быть геем совершенно нормально. Это самый настоящий разврат, внушение ложных ценностей. Ведь дети и подростки все впитывают как губки», — рассказал Atas.Info представитель группы «Радетель» Иван Квасницкий.

При этом общественник заметил, что раньше в приложении подобного не наблюдалось. «Я использовал Duolingo для изучения языка. Эта сатанинская компонента два-три года назад совершенно отсутствовала», — заявил Иван Квасницкий.

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На вопрос, намерены ли активисты предложить альтернативу приложению, в «Радетеле» отметили, что возможность для переговоров еще есть. Разработчики должны удалить ЛГБТ*-составляющую для российского рынка.

«Зачем махать шашкой и создавать „железный занавес“? Duolingo — мощный инструмент для изучения иностранного языка. Просто нужно сказать, что этого в России быть не должно. И после этого спокойно дружить дальше. Хотя осадок, конечно, останется», — высказал мнение Иван Квасницкий.

Напомним, что новосибирский Союз Отцов высказал претензии к «Подземке».

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.

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#Культура#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#ЛГБТ#Александр Ляхов#Общественники
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