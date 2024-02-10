Кот Твикс №2: Породистую овчарку потеряли в Новосибирске во время перевозки на поезде

До самого утра мужчина колесил вокруг вокзала, однако следы собаки затерялись. Во всем произошедшем сибирячка винит проводника, поскольку за час стоянки тот мог спокойно успокоить Гелю и передать хозяину. «Спешка проводника оказалась фатальной, можно было избежать трагедии. Но на все претензии он заявлял: „Нужно было быстрее“, а потом перешел к оскорблениям», — злится Светлана Архипова.