Кот Твикс №2: Породистую овчарку потеряли в Новосибирске во время перевозки на поезде

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Заводчица Светлана Архипова приобрела собаку в питомнике под Екатеринбургом. Животное должны были доставить в специализированном вагоне и затем переправить в Черепаново. Муж сибирячки заранее приехал на вокзал, чтобы забрать Гелю. Однако все неожиданно пошло не по плану, поскольку проводник поезда решил вывести овчарку на улицу.
«Муж подошел, тот ему быстро в руки сунул поводок. Через две секунды загромыхал товарняк на соседнем пути. Животное уже сутки переживало стресс от переезда, а тут услышало шум и вывернулось из ошейника. Супруг кинулся за ней, но догнать не смог», — рассказала Светлана Архипова Infopro54.
До самого утра мужчина колесил вокруг вокзала, однако следы собаки затерялись. Во всем произошедшем сибирячка винит проводника, поскольку за час стоянки тот мог спокойно успокоить Гелю и передать хозяину. «Спешка проводника оказалась фатальной, можно было избежать трагедии. Но на все претензии он заявлял: „Нужно было быстрее“, а потом перешел к оскорблениям», — злится Светлана Архипова.
Сейчас поисками Гели занимаются более сотни человек, на уши поставлены приюты, зооволонтеры, ветеринарные клиники, службы отлова и «собачники». Знакомые Светланы Архиповой вечерами буквально прочесывают окрестности вокзала. Но женщина переживает за питомца.
«Для Гели Новосибирск — шумный и вонючий город. Когда голод пересилит стресс, она может выйти к людям. Тот тогда ее ждут машины, электрички, злые догхантеры, другие собаки. Я вторые сутки без сна и жду, когда Гелю найдут», — сквозь слезы признается Светлана Архипова.
Когда ситуация прояснится, заводчица намерена написать претензию в РЖД на действия проводника, из-за которого все это произошло. Женщина убеждена, что халатность работника привела к таким тяжким последствиям.
Напомним, что в Новосибирске хозяин бросил на произвол судьбы ротвейлера Тайсона.