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Гелю ищут вторые сутки

Кот Твикс №2: Породистую овчарку потеряли в Новосибирске во время перевозки на поезде

10 февраля 2024, 13:00
Фото: Infopro54
Гелю ищут вторые сутки

Породистую овчарку потеряли в Новосибирске во время перевозки на поезде

В Новосибирске вторые сутки ищут двухгодовалую среднеазиатскую овчарку Гелю. Животное потерялось во время доставки в сибирскую столицу из-за ошибки проводника и может оказаться в любом месте.

Заводчица Светлана Архипова приобрела собаку в питомнике под Екатеринбургом. Животное должны были доставить в специализированном вагоне и затем переправить в Черепаново. Муж сибирячки заранее приехал на вокзал, чтобы забрать Гелю. Однако все неожиданно пошло не по плану, поскольку проводник поезда решил вывести овчарку на улицу.

«Муж подошел, тот ему быстро в руки сунул поводок. Через две секунды загромыхал товарняк на соседнем пути. Животное уже сутки переживало стресс от переезда, а тут услышало шум и вывернулось из ошейника. Супруг кинулся за ней, но догнать не смог», — рассказала Светлана Архипова Infopro54.

До самого утра мужчина колесил вокруг вокзала, однако следы собаки затерялись. Во всем произошедшем сибирячка винит проводника, поскольку за час стоянки тот мог спокойно успокоить Гелю и передать хозяину. «Спешка проводника оказалась фатальной, можно было избежать трагедии. Но на все претензии он заявлял: „Нужно было быстрее“, а потом перешел к оскорблениям», — злится Светлана Архипова.

Овчарка пережила сильный стрессОвчарка пережила сильный стресс
Овчарка пережила сильный стресс
Фото: Infopro54

Сейчас поисками Гели занимаются более сотни человек, на уши поставлены приюты, зооволонтеры, ветеринарные клиники, службы отлова и «собачники». Знакомые Светланы Архиповой вечерами буквально прочесывают окрестности вокзала. Но женщина переживает за питомца.

«Для Гели Новосибирск — шумный и вонючий город. Когда голод пересилит стресс, она может выйти к людям. Тот тогда ее ждут машины, электрички, злые догхантеры, другие собаки. Я вторые сутки без сна и жду, когда Гелю найдут», — сквозь слезы признается Светлана Архипова.

Когда ситуация прояснится, заводчица намерена написать претензию в РЖД на действия проводника, из-за которого все это произошло. Женщина убеждена, что халатность работника привела к таким тяжким последствиям.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Собака#Поиски#Александр Ляхов
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