Стало известно, что сейчас с самолетом, севшим в поле под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Напомним, что 12 сентября в поле Убинского района произошла экстренная посадка Airbus A320, который следовал по маршруту Сочи-Омск.
Компания «Уральские авиалинии» не планирует восстанавливать этот самолет. Никакая российская авиакомпания не приняла на себя ответственность за его возвращение в эксплуатацию. Поэтому было принято решение разобрать его на запчасти.
Изначально планировалось увезти самолет после наступления морозов, но до сих пор он остается на территории колхоза. Компания «Уральские авиалинии» пришла к выводу, что чинить его — экономически нецелесообразно, поэтому через определенное время его разберут на металлолом.