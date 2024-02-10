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С момента ЧП прошло почти полгода

Стало известно, что сейчас с самолетом, севшим в поле под Новосибирском

10 февраля 2024, 03:34
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
С момента ЧП прошло почти полгода
Самолет, который совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области, все еще находится на территории колхоза. Прошло уже около полугода после происшествия.

Напомним, что 12 сентября в поле Убинского района произошла экстренная посадка Airbus A320, который следовал по маршруту Сочи-Омск.

Компания «Уральские авиалинии» не планирует восстанавливать этот самолет. Никакая российская авиакомпания не приняла на себя ответственность за его возвращение в эксплуатацию. Поэтому было принято решение разобрать его на запчасти.

Изначально планировалось увезти самолет после наступления морозов, но до сих пор он остается на территории колхоза. Компания «Уральские авиалинии» пришла к выводу, что чинить его — экономически нецелесообразно, поэтому через определенное время его разберут на металлолом.

Экстренно севший в поле под Новосибирском самолет разберут на металлолом
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#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Убинский район#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Утилизация#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском#Уральские авиалинии
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