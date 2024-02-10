Удостоверение ветерана получил боец СВО из Искитима после обращения к Путину

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В декабре прошлого года боец ЧВК из Искитима обратился к Владимиру Путину во время прямой линии. Он попросил президента разобраться с вопросом о его ветеранском удостоверении.
Боец провел полгода «на ленточке», и по возвращении домой выяснилось, что у него нет права на удостоверение. Президент, как и обещал, решил эту проблему.
Спустя время военнослужащий получил свое удостоверение в торжественной обстановке от губернатора Андрея Травникова.
«Мои товарищи по боевым действиям, у которых была аналогичная проблема, также скоро получат свои удостоверения», — поделился с RT боец.