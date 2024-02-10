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Обращение к Путину помогло бойцу

Удостоверение ветерана получил боец СВО из Искитима после обращения к Путину

10 февраля 2024, 05:33
Фото: 1MI
Обращение к Путину помогло бойцу
Президент РФ Владимир Путин помог бойцу СВО из Искитима получить ветеранское удостоверение.

В декабре прошлого года боец ЧВК из Искитима обратился к Владимиру Путину во время прямой линии. Он попросил президента разобраться с вопросом о его ветеранском удостоверении.

Боец провел полгода «на ленточке», и по возвращении домой выяснилось, что у него нет права на удостоверение. Президент, как и обещал, решил эту проблему.

Спустя время военнослужащий получил свое удостоверение в торжественной обстановке от губернатора Андрея Травникова.

«Мои товарищи по боевым действиям, у которых была аналогичная проблема, также скоро получат свои удостоверения», — поделился с RT боец.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ветеран#Искитим#Президент#СВО#Эмилия Губарева#Владимир Путин
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