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Кикина — пятая женщина-космонавт в СССР/России

Космонавта Анну Кикину заметили на концерте Viva Avia в Новосибирске

11 февраля 2024, 02:48
Фото: t.me/roscosmos_gk
Кикина — пятая женщина-космонавт в СССР/России
Знаменитая сибирячка побывала на концерте в честь дня гражданской авиации

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина посетила филармонический концертный зал имени Арнольда Каца вечером 10 февраля. Она охотно фотографировалась и общалась с земляками.

Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Рустама Дильмухаметова, при участии солистов филармонии, исполнил произведения популярной классической музыки, эстрадные шлягеры и тематические песни о небе и тех, кто летает, говорится на сайте филармонии.

Анна Кикина — пятая женщина-космонавт в истории России и единственная женщина в российском отряде космонавтов. Она первая россиянка, которая совершила полет в космос на американском корабле.

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