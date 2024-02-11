Космонавта Анну Кикину заметили на концерте Viva Avia в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина посетила филармонический концертный зал имени Арнольда Каца вечером 10 февраля. Она охотно фотографировалась и общалась с земляками.
Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Рустама Дильмухаметова, при участии солистов филармонии, исполнил произведения популярной классической музыки, эстрадные шлягеры и тематические песни о небе и тех, кто летает, говорится на сайте филармонии.
Анна Кикина — пятая женщина-космонавт в истории России и единственная женщина в российском отряде космонавтов. Она первая россиянка, которая совершила полет в космос на американском корабле.