Новосибирцы потребовали передать теплосети в собственность государства

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Митинг, посвященный проблемам в сфере ЖКХ, провели активисты движения «Красный поворот» в так называемом «гайд-парке» около театра Глобус в Центральном районе Новосибирска. Поводом для акции протеста стали крупные коммунальные аварии на теплосетях в январе, в результате которых сотни многоэтажных домов в левобережной части города остались без отопления и горячей воды.
«Одна из главных причин нынешнего коллапса коммунальной сферы — это передача значительной части отрасли в частные руки, в результате чего средства потребителей направлялись в значительной мере не на поддержание работы системы, а выводились из нее», — сообщил один из организаторов митинга Сергей Крупенько.
Депутат горсовета Антон Картавин* в ходе митинга озвучил о возвращении в энергосистему Новосибирска 20 миллиардов рублей, конфискованных у предыдущего собственника теплоснабжающей компании «СИБЭКО» Михаила Абызова. Недавно он был осужден на 12 лет строго режима. Суд установил, что с 2012 по 2018 годы Абызов и его сообщники похитили около 4 млрд рублей из энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС».
По словам Картавина*, соответствующее предложение может быть рассмотрено на ближайшей сессии горсовета 14 февраля.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали привлекать средства на реконструкцию генерирующего и сетевого хозяйства не за счет повышения тарифов для населения, а из федерального бюджета и накоплений владельцев энергетических компаний.
«Мы требуем возврата в государственную, региональную и муниципальную собственность сферы жизнеобеспечения, прежде всего, системы тепло-, энерго- и водоснабжения», — говорится в резолюции, с которой ознакомился корреспондент Atas.Info.
*) — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов