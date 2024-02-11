Новосибирцы потребовали передать теплосети в собственность государства

Депутат горсовета Антон Картавин* в ходе митинга озвучил о возвращении в энергосистему Новосибирска 20 миллиардов рублей, конфискованных у предыдущего собственника теплоснабжающей компании «СИБЭКО» Михаила Абызова. Недавно он был осужден на 12 лет строго режима. Суд установил, что с 2012 по 2018 годы Абызов и его сообщники похитили около 4 млрд рублей из энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС».