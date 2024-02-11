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Сергей Крупенько считает, что собственники плохо заботятся о состоянии теплосетей

Новосибирцы потребовали передать теплосети в собственность государства

11 февраля 2024, 09:02
Фото: предоставлено организаторами митинга
Сергей Крупенько считает, что собственники плохо заботятся о состоянии теплосетей
На митинге, организованном движением «Красный поворот», в качестве одной из главных причин серьезных аварий на трубопроводах назвали нахождение коммунального хозяйства в частной собственности

Митинг, посвященный проблемам в сфере ЖКХ, провели активисты движения «Красный поворот» в так называемом «гайд-парке» около театра Глобус в Центральном районе Новосибирска. Поводом для акции протеста стали крупные коммунальные аварии на теплосетях в январе, в результате которых сотни многоэтажных домов в левобережной части города остались без отопления и горячей воды.

«Одна из главных причин нынешнего коллапса коммунальной сферы — это передача значительной части отрасли в частные руки, в результате чего средства потребителей направлялись в значительной мере не на поддержание работы системы, а выводились из нее», — сообщил один из организаторов митинга Сергей Крупенько.

Депутат горсовета Антон Картавин* в ходе митинга озвучил о возвращении в энергосистему Новосибирска 20 миллиардов рублей, конфискованных у предыдущего собственника теплоснабжающей компании «СИБЭКО» Михаила Абызова. Недавно он был осужден на 12 лет строго режима. Суд установил, что с 2012 по 2018 годы Абызов и его сообщники похитили около 4 млрд рублей из энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС».

По словам Картавина*, соответствующее предложение может быть рассмотрено на ближайшей сессии горсовета 14 февраля.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали привлекать средства на реконструкцию генерирующего и сетевого хозяйства не за счет повышения тарифов для населения, а из федерального бюджета и накоплений владельцев энергетических компаний.

«Мы требуем возврата в государственную, региональную и муниципальную собственность сферы жизнеобеспечения, прежде всего, системы тепло-, энерго- и водоснабжения», — говорится в резолюции, с которой ознакомился корреспондент Atas.Info.

*) — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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#Новосибирск#ЖКХ#Тарифы#Митинг#Теплосети#Национализация
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