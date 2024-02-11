«Преступление перед природой»: сотни людей встали на защиту озера Жемчужина Сибири

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Вечером в воскресенье, 11 февраля, около 300 человек, по подсчетам организаторов, собрались на встречу на берегу озера Жемчужина Сибири в Заельцовском районе Новосибирска. На сходе присутствовали так же депутаты горсовета Игорь Украинцев и Екатерина Шалимова. Люди возмущены планами группы компаний «Стрижи», которая выступает застройщиком жилого комплекса «Новелла», сбрасывать отфильтрованную воду со стройплощадки в водоем. Озеро считается излюбленным местом отдыха местных жителей.
«Я прожила здесь 80 лет. Мы здесь купались, вместе с лягушками, вместе с рыбками. То, что делает Белокобыльский (глава ГК „Стрижи“, прим. ред.) вместе со своей компанией, мы считает преступлением перед народом, преступлением перед природой. Вон отсюда! Просим, чтобы правоохранительные органы, органы прокуратуры провели расследование», — заявила одна из участниц встречи.
Скандал достиг апогея накануне, когда рабочие начали монтаж системы отведения воды со стройки. Активистам удалось приостановить работы, несмотря на то, что представители застройщика предъявили разрешение на сброс вод со стройплощадки жилого комплекса в озеро, выданное министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Согласно данным, предоставленным ГК «Стрижи», речь идет не об откачке воды из строительного котлована, а об отводе влаги из грунта за его пределами, чтобы она не затапливала котлован. При этом «дренажные воды очищаются при помощи системы иглофильтров ИСВ-50, которые обеспечивают механическую очистку воды от частиц размером от 0,005 мм».
«Мы не хотим думать, очищается ли здесь вода, есть здесь фильтры, будут они или нет. Мы просто хотим, чтобы оставили в покое наше озеро. Министерство выдало разрешение в угоду конкретному застройщику, который нашел для себя наименее затратный вариант. Не согласовав это с жителями, наплевав на их позицию, просто выбросил трубу в озеро. Нет, пожалуйста, уважаемый министр, уважаемый застройщик, ищите другое решение, а наше озеро оставьте в покое», — сообщила Екатерина Шалимова по итогам встречи с жителями.
В региональном Минприроды, в свою очередь, собрание горожан на берегу назвали провокацией еще до того, как оно началось.