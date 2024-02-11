В мэрии Новосибирска рассказали об отмене автобусов и маршруток в 2024 году

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В рамках оптимизации работы общественного транспорта до конца 2024 года с улиц Новосибирска уберут несколько линий автобусов и маршрутных такси. Маршрутные такси предполагается заместить автобусами большой вместимости, речь о постепенном вытеснении с улиц микроавтобусов городские власти ведут на протяжении нескольких лет. Маршруты автобусов, планируемые к ликвидации, дублируют другие транспортные линии, либо же не пользуются популярностью у пассажиров.
Автобусы:
№ 4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер»
№ 10 «Ул. Чукотская — ул. Планировочная»
№ 15 «Вокзал „Новосибирск-Главный — Микрорайон „Стрижи“
№ 41 «Юго-Западный ж/м — ул. Амбулаторная»
№ 48 «Чемской бор — Общественный торговый центр»
№ 89 «Магазин „Кристалл“ — Криводановский карьер»
Маршрутки:
№ 2 «Затон — Вокзал Новосибирск Главный»
№ 18 «Биатлонный комплекс — Микрорайон „Чистая Слобода“
№ 34 «Автопорт „Калининский“ — Вокзал Новосибирск Главный»
№ 35 «Цветной проезд — Речной вокзал»
Машины перестанут выходить на линию после завершения сроков договоров с муниципалитетом, сообщили в мэрии в ответ на запрос издания «МК в Новосибирске».