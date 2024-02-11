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Власти считают, что отмена маршрутов улучшит транспортную ситуацию в городе

В мэрии Новосибирска рассказали об отмене автобусов и маршруток в 2024 году

11 февраля 2024, 06:35
Фото: atas.info
Власти считают, что отмена маршрутов улучшит транспортную ситуацию в городе
До конца года планируется ликвидировать 6 автобусных маршрутов и 4 маршрута маршрутного такси. Это проходит в рамках реформы системы городского пассажирского транспорта

В рамках оптимизации работы общественного транспорта до конца 2024 года с улиц Новосибирска уберут несколько линий автобусов и маршрутных такси. Маршрутные такси предполагается заместить автобусами большой вместимости, речь о постепенном вытеснении с улиц микроавтобусов городские власти ведут на протяжении нескольких лет. Маршруты автобусов, планируемые к ликвидации, дублируют другие транспортные линии, либо же не пользуются популярностью у пассажиров.

Автобусы:

№ 4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер»

№ 10 «Ул. Чукотская — ул. Планировочная»

№ 15 «Вокзал „Новосибирск-Главный — Микрорайон „Стрижи“

№ 41 «Юго-Западный ж/м — ул. Амбулаторная»

№ 48 «Чемской бор — Общественный торговый центр»

№ 89 «Магазин „Кристалл“ — Криводановский карьер»

Маршрутки:

№ 2 «Затон — Вокзал Новосибирск Главный»

№ 18 «Биатлонный комплекс — Микрорайон „Чистая Слобода“

№ 34 «Автопорт „Калининский“ — Вокзал Новосибирск Главный»

№ 35 «Цветной проезд — Речной вокзал»

Машины перестанут выходить на линию после завершения сроков договоров с муниципалитетом, сообщили в мэрии в ответ на запрос издания «МК в Новосибирске».

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