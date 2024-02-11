В мэрии Новосибирска рассказали об отмене автобусов и маршруток в 2024 году

В рамках оптимизации работы общественного транспорта до конца 2024 года с улиц Новосибирска уберут несколько линий автобусов и маршрутных такси. Маршрутные такси предполагается заместить автобусами большой вместимости, речь о постепенном вытеснении с улиц микроавтобусов городские власти ведут на протяжении нескольких лет. Маршруты автобусов, планируемые к ликвидации, дублируют другие транспортные линии, либо же не пользуются популярностью у пассажиров.