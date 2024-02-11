В Новосибирске нашли самую дорогую однокомнатную квартиру — за нее просят 16 млн

За 16 миллионов рублей выставлена на продажу однокомнатная квартира-студия на первом этаже в 24-этажной башне жилого комплекса «Академия» на улице Шевченко в Октябрьском районе Новосибирска. Квартира оборудована теплым полом и отдельным входом с тамбуром, благодаря которому домой с улицы можно попасть напрямую, минуя подъезд.