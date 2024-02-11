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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Мотивы ценообразования, которыми руководствуется продавец, остаются неясными

В Новосибирске нашли самую дорогую однокомнатную квартиру — за нее просят 16 млн

11 февраля 2024, 12:32
Фото: novosibirsk.n1.ru
Мотивы ценообразования, которыми руководствуется продавец, остаются неясными
Самой дорогой «однешкой» оказалась студия на первом этаже в новом жилом комплексе

За 16 миллионов рублей выставлена на продажу однокомнатная квартира-студия на первом этаже в 24-этажной башне жилого комплекса «Академия» на улице Шевченко в Октябрьском районе Новосибирска. Квартира оборудована теплым полом и отдельным входом с тамбуром, благодаря которому домой с улицы можно попасть напрямую, минуя подъезд.

Общая площадь квартиры составляет 49,8 квадратных метра, из них 6,6 выделены под кухонную зону. В квартире сделан современный ремонт, одна оборудована бытовой техникой и мебелью.

Ни планировка жилья, ни его обстановка не поражают воображениеНи планировка жилья, ни его обстановка не поражают воображение
Ни планировка жилья, ни его обстановка не поражают воображениеНи планировка жилья, ни его обстановка не поражают воображение
Ни планировка жилья, ни его обстановка не поражают воображение
Фото: novosibirsk.n1.ru

«Вся квартира продумана до мельчайших деталей», — так описывает ее продавец.

Впрочем, вероятно, ажиотажного спроса на эту жилплощадь не наблюдается. На текущий момент собственник снизил цену до 15,6 млн рублей

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Квартира#Студия
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