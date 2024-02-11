В Новосибирске нашли самую дорогую однокомнатную квартиру — за нее просят 16 млн

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
За 16 миллионов рублей выставлена на продажу однокомнатная квартира-студия на первом этаже в 24-этажной башне жилого комплекса «Академия» на улице Шевченко в Октябрьском районе Новосибирска. Квартира оборудована теплым полом и отдельным входом с тамбуром, благодаря которому домой с улицы можно попасть напрямую, минуя подъезд.
Общая площадь квартиры составляет 49,8 квадратных метра, из них 6,6 выделены под кухонную зону. В квартире сделан современный ремонт, одна оборудована бытовой техникой и мебелью.
«Вся квартира продумана до мельчайших деталей», — так описывает ее продавец.
Впрочем, вероятно, ажиотажного спроса на эту жилплощадь не наблюдается. На текущий момент собственник снизил цену до 15,6 млн рублей