В Новосибирске разгорается скандал со сливом воды в озеро Жемчужина Сибири

В Заельцовском районе Новосибирска рабочие начали монтаж системы отведения воды со стройки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири. Накануне работам помешали местные жители, на место приехали депутаты горсовета Игорь Украинцев и Екатерина Шалимова. По словам Шалимовой, у строителей не было необходимых разрешений на проведение работ. Позже представитель застройщика предоставил разрешение на сброс вод со стройплощадки жилого комплекса в озеро, выданное министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Однако в итоге активисты заставили рабочих прекратить монтаж.