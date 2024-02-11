В Новосибирске разгорается скандал со сливом воды в озеро Жемчужина Сибири

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В Заельцовском районе Новосибирска рабочие начали монтаж системы отведения воды со стройки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири. Накануне работам помешали местные жители, на место приехали депутаты горсовета Игорь Украинцев и Екатерина Шалимова. По словам Шалимовой, у строителей не было необходимых разрешений на проведение работ. Позже представитель застройщика предоставил разрешение на сброс вод со стройплощадки жилого комплекса в озеро, выданное министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Однако в итоге активисты заставили рабочих прекратить монтаж.
«Иногда действительно физически приходится препятствовать. Для меня этот документ силы не имеет, ибо выдан, видимо, в неадекватном состоянии», — прокомментировала Екатерина Шалимова.
«И нам откровенно похрену на якобы „законные разрешения“ на слив… На вопли представителей застройщика, пытавшихся нас переехать на тракторе, нам тоже похрену!!! Будем привлекать внимание Губернатора, Прокурора, Полпреда… да всех!», — написал на своей странице ВК Игорь Украинцев. (пунктуация и орфорграфия сохраненя, прим. ред.) Любопытно, что депутат признался — приехал защищать озеро пьяным, поскольку в этот день отмечал свой прошедший день рождения.
В воскресенье, 11 февраля, в 17.00 на берегу озера намечена встреча местных жителей и депутатов, в ходе которой будет подписана петиция с требованием не допустить сброс воды со стройплощадки в озеро Жемчужина Сибири. Так же активисты намерены записать видеобращение к властям различных уровней.
«План действий по защите Жемчужины намечен. Мы должны обратить внимание контролирующих органов на сложившуюся ситуацию. Срочно», — подчеркивает Шалимова.
Между тем, компания «Стрижи» уверяет, что проект сброса дренажных вод со стройплощадки абсолютно безопасен для окружающей среды.
«Дренажные воды очищаются при помощи системы иглофильтров ИСВ-50, которые обеспечивают механическую очистку воды от частиц размером от 0,005 мм. Данная система предназначена для отвода грунтовой воды из толщи грунта за пределами строительного котлована — она препятствует попаданию излишнего количества воды в котлован, а не выкачивает воду из него. Вода из котлована откачивается при помощи автомобильных илососов и вывозится», — сказано в описании проекта.
Застройщик намерен осуществлять отведение воды до 1 августа 2024 года. Общий объем планируемого сброса составляет 52 500 кубометров.