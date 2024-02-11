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«Спартак» — старейший стадион в Новосибирске

В Новосибирске стадион «Спартак» потребовал 5 млн рублей со школы гимнастики

11 февраля 2024, 04:16
Фото: 2GIS
«Спартак» — старейший стадион в Новосибирске
Почти 5 млн рублей запросило руководство стадиона «Спартак» у муниципальной спортшколы олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта

Новосибирский стадион «Спартак» заключил договор аренды помещений с МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта». Спортшкола для тренировок арендовала зал акробатики, две раздевалки, тренерскую и кладовую. Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, за год аренды стадион получит 4 924 530 рублей. Деньги будут выплачены из городского бюджета.

Стадион «Спартак» — крупнейший стадион в центре, и один из старейших стадионов Новосибирска, был построен в 1927 году. По данным системы СПАРК, 56% акций ОАО «Стадион Спартак» принадлежит РАТМ-Холдингу, 44% владеет департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Пост директора стадиона занимает бывший вице-мэр Новосибирска Анатолий Корнилов. По итогам 2022 года стадион зафиксировал чистый убыток в размере 6, 479 млн рублей.

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