В Новосибирске стадион «Спартак» потребовал 5 млн рублей со школы гимнастики

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Новосибирский стадион «Спартак» заключил договор аренды помещений с МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта». Спортшкола для тренировок арендовала зал акробатики, две раздевалки, тренерскую и кладовую. Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, за год аренды стадион получит 4 924 530 рублей. Деньги будут выплачены из городского бюджета.
Стадион «Спартак» — крупнейший стадион в центре, и один из старейших стадионов Новосибирска, был построен в 1927 году. По данным системы СПАРК, 56% акций ОАО «Стадион Спартак» принадлежит РАТМ-Холдингу, 44% владеет департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
Пост директора стадиона занимает бывший вице-мэр Новосибирска Анатолий Корнилов. По итогам 2022 года стадион зафиксировал чистый убыток в размере 6, 479 млн рублей.