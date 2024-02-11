В Новосибирске стадион «Спартак» потребовал 5 млн рублей со школы гимнастики

Новосибирский стадион «Спартак» заключил договор аренды помещений с МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта». Спортшкола для тренировок арендовала зал акробатики, две раздевалки, тренерскую и кладовую. Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, за год аренды стадион получит 4 924 530 рублей. Деньги будут выплачены из городского бюджета.