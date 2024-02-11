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В этом районе селятся богатые и влятельные новосибирцы

В Новосибирске выставили на продажу дом с бассейном за 68 млн рублей

11 февраля 2024, 02:31
Фото: novosibirsk.n1.ru
В этом районе селятся богатые и влятельные новосибирцы
Трехэтажное здание расположено в престижном месте в районе Дачного шоссе

Кирпичный трехэтажный дом 2004 года постройки площадью более 400 квадратных метров расположен в шаговой доступности от берега Оби, «в лучшем обществе города», сообщает собственник. Жилище укомплектовано итальянской мебелью, в цокольном этаже оборудован спортзал. Во дворе есть двухэтажная баня с собственной кухней и 11-метровый бассейн.

Дизайн интерьера вызывает противоречивые чувстваДизайн интерьера вызывает противоречивые чувства

«Большие встроенные аквариумы на 1-2 этажах дома — отдельная изюминка дизайна, — говорится в объявлении, размещенном на одном из сайтов по продаже недвижимости. Кроме того, в доме есть камин.

Ранее мы рассказывали о том, что за особняк с зимним садом в Карьере Мочище владелец хочет получить 34 млн рублей.

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#Новосибирск#Бассейн#Продажа#Недвижимость#Особняк
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