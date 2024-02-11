В Новосибирске выставили на продажу дом с бассейном за 68 млн рублей

Кирпичный трехэтажный дом 2004 года постройки площадью более 400 квадратных метров расположен в шаговой доступности от берега Оби, «в лучшем обществе города», сообщает собственник. Жилище укомплектовано итальянской мебелью, в цокольном этаже оборудован спортзал. Во дворе есть двухэтажная баня с собственной кухней и 11-метровый бассейн.