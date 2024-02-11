В Новосибирске выставили на продажу дом с бассейном за 68 млн рублей

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
Кирпичный трехэтажный дом 2004 года постройки площадью более 400 квадратных метров расположен в шаговой доступности от берега Оби, «в лучшем обществе города», сообщает собственник. Жилище укомплектовано итальянской мебелью, в цокольном этаже оборудован спортзал. Во дворе есть двухэтажная баня с собственной кухней и 11-метровый бассейн.
«Большие встроенные аквариумы на 1-2 этажах дома — отдельная изюминка дизайна, — говорится в объявлении, размещенном на одном из сайтов по продаже недвижимости. Кроме того, в доме есть камин.
Ранее мы рассказывали о том, что за особняк с зимним садом в Карьере Мочище владелец хочет получить 34 млн рублей.