«Беспредел»: цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля — причина

Причин на поднятие цены может быть несколько. Это как внезапный мороз и машины у некоторых просто не заводятся, поэтому возникает большой спрос, так и страшный гололед на дорогах после потепления. Когда новосибирцы видят такие цены на такси, то ненароком пересаживаются на общественный транспорт.