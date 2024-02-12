«Беспредел»: цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля — причина

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
По словам читателей Atas.info, утром 12 февраля в Новосибирске цены на такси выросли вдвое. Горожане рассказывают, что обычно поездка от дома до центра города стоит около 450 рублей, но сегодня утром цена поднялась до 1020 рублей.
«Беспредел. Я раньше за такую сумму от Калининского района до Бердска добиралась», — говорит сибирячка.
Причин на поднятие цены может быть несколько. Это как внезапный мороз и машины у некоторых просто не заводятся, поэтому возникает большой спрос, так и страшный гололед на дорогах после потепления. Когда новосибирцы видят такие цены на такси, то ненароком пересаживаются на общественный транспорт.