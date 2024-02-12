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Published Сегодня, 01:17

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

Такси стало дороже

«Беспредел»: цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля — причина

12 февраля 2024, 01:17
Фото: 1MI
Такси стало дороже

Цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля

Подорожание такси: цены в Новосибирске резко удвоились утром 12 февраля. В чем может быть причина?

По словам читателей Atas.info, утром 12 февраля в Новосибирске цены на такси выросли вдвое. Горожане рассказывают, что обычно поездка от дома до центра города стоит около 450 рублей, но сегодня утром цена поднялась до 1020 рублей.

«Беспредел. Я раньше за такую сумму от Калининского района до Бердска добиралась», — говорит сибирячка.
Фото: atas.info

Причин на поднятие цены может быть несколько. Это как внезапный мороз и машины у некоторых просто не заводятся, поэтому возникает большой спрос, так и страшный гололед на дорогах после потепления. Когда новосибирцы видят такие цены на такси, то ненароком пересаживаются на общественный транспорт.

В Новосибирске резко подорожало такси 5 февраля
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#Транспорт#Новосибирск#Цены#Такси#Эмилия Губарева#Центр#Поездка
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