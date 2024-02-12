Более 10 ложных минирований проверили полицейские в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Полиция получила 13 сообщений о минировании, однако в результате проверок выяснилось, что все они были ложными. Об этом информировал Кирилл Травин, заместитель главы Главного управления МВД России в регионе, на совещании в правительстве.
По словам Травина, специалисты провели проверки по каждому указанному адресу в сообщениях. Но ни одна из них в торговых центрах, административных зданиях и образовательных учреждениях не выявила никаких угроз.
В результате этих сообщений были эвакуированы около 900 человек из зданий и прилегающих территорий.