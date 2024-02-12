Дойдет ли до России смертельный вирус из Аляски — в группе риска владельцы животных

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Для выявления зараженных на границе используют систему «Периметр» — она помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — уточнили в ведомстве.
Ранее на полуострове Кенай США от вируса Аляскапокс умер пожилой мужчина. Источником заражения могла стать кошка, которая проживала вместе с погибшим. Также у пациента был ослаблен иммунитет на фоне онкологии.
Справка
Вирус Аляскапокс чаще всего обнаруживают у мелких млекопитающих (особенно у красных полевок и землероек). Вирус могут переносить кошки и собаки. Не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека человеку.