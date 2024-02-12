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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Смертельный вирус Аляскапокс из США может добраться до России

Дойдет ли до России смертельный вирус из Аляски — в группе риска владельцы животных

12 февраля 2024, 11:09
Фото: Маргарита Губанова / 1MI

Смертельный вирус Аляскапокс из США может добраться до России

Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию России исключены. Об этом 12 февраля заявила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отслеживают состояние пребывающих в пунктах пропуска через государственную границу.

Для выявления зараженных на границе используют систему «Периметр» — она помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — уточнили в ведомстве.

Ранее на полуострове Кенай США от вируса Аляскапокс умер пожилой мужчина. Источником заражения могла стать кошка, которая проживала вместе с погибшим. Также у пациента был ослаблен иммунитет на фоне онкологии.

Справка

Вирус Аляскапокс чаще всего обнаруживают у мелких млекопитающих (особенно у красных полевок и землероек). Вирус могут переносить кошки и собаки. Не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека человеку.

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#Россия#Здоровье#Роспотребнадзор#Заражение#Граница#Вирус#Алёна Рогонова#Смертельный вирус#Аляскапокс
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