Госдолг Новосибирской области увеличился на 20 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Ровно год назад этот показатель составлял почти 47,9 млрд рублей. Таким образом, за год государственный внутренний долг Новосибирской области вырос на 20 млрд рублей.
Основная часть обязательств региона приходится на бюджетные кредиты — почти 38,6 млрд рублей. Займы по государственным ценным бумагам составляют 29,5 млрд рублей (рос за год составил 16,5 млрд рублей).
Госконтракты на кредитование заключены с Газпромбанком и Промсвязьбанком.