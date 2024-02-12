atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Госдолг Новосибирской области увеличился на 20 млрд рублей

Госдолг Новосибирской области увеличился на 20 млрд рублей

12 февраля 2024, 09:01
Фото: Юлия Ликарчук / 1MI
На 1 января 2024 года государственный долг Новосибирской области составляет 68 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства финансов региона.

Ровно год назад этот показатель составлял почти 47,9 млрд рублей. Таким образом, за год государственный внутренний долг Новосибирской области вырос на 20 млрд рублей.

Основная часть обязательств региона приходится на бюджетные кредиты — почти 38,6 млрд рублей. Займы по государственным ценным бумагам составляют 29,5 млрд рублей (рос за год составил 16,5 млрд рублей).

Госконтракты на кредитование заключены с Газпромбанком и Промсвязьбанком.

Бюджет на 2024 год с многомиллиардным дефицитом приняли в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет дефицитным: депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирска на 2024 годСокращено финансирование нацпроектов в бюджете 2024 года — депутат Госдумы РФ
#Экономика#Новосибирск#Банки#Минфин#Ценные бумаги#Алёна Рогонова#Госдолг#Бюджетные кредиты#Гособлигации
Подпишитесь
«Преступление перед природой»: сотни людей встали на защиту озера Жемчужина Сибири
Вчера, 14:15
«Беспредел»: цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля — причина
Сегодня, 01:17
Новосибирцы потребовали передать теплосети в собственность государства
Вчера, 09:02
Полет кометы PanSTARRS увидят новосибирцы в День всех влюбленных
Сегодня, 02:16
Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска
Вчера, 06:05
Депутат из Новосибирска требует вернуть смертную казнь в России
Вчера, 03:50