Как студенты из Камеруна изучают русский язык в российском вузе

В сентябре 2023 года в ЗабГУ стартовала Международная Летняя школа. К ней присоединились студенты из Камеруна, которые приехали, чтобы изучать русский язык. Наши коллеги посетили одно из занятий.

Сотрудничество с иностранными студентами в забайкальском вузе началось в 2006 году, пишет ZRTK. До этого большая часть иностранных студентов приезжала из Китая. У студентов из Камеруна нет особых сложностей и с французским языком, поскольку он близок русскому. Мы используем различные интерактивные методы, часто слушаем отрывки из фильмов, особенно новых. Слушаем российскую музыку, изучаем песни и фразеологические выражения, — говорит доцент кафедры русского языка Юлия Звездина. Видео: youtube.com / телеканал «Забайкалье» В рамках занятий студенты рассказывают о себе, своей семье и особенностях своей культуры. Это непросто, но интересно. Я запомнила много слов и умею здороваться по-русски, — рассказала студентка из Камеруна Орнела Фотсо. Студенты из Камеруна говорят, что выбрали Читу по рекомендации друзей. Они не ожидали, что жители холодного региона так тепло их встретят. После окончания курсов многие иностранные студенты планируют продолжить обучение в вузе. Читайте также: «Жизнь вам не принадлежит»: экс-глава Минобра НСО шокировал студентов своими мыслями Рейтинг шпаргалок новосибирских студентов появился в открытом доступе Названо число студентов в новосибирских вузах