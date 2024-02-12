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Каникулы начнутся скоро

Каникулы у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024

12 февраля 2024, 00:32
Фото: 1MI
Каникулы начнутся скоро
В феврале 2024 года ученики школ выйдут на неделю каникул: называем даты выходных.

Перед началом нового учебного года школы составляют план каникул на осень, зиму, весну и лето. Министерство образования предлагает рекомендуемые даты отдыха, но каждая школа может самостоятельно выбрать период каникул на основе этих рекомендаций.

Рекомендуется провести каникулы с 19 по 25 февраля. В течение недели все ученики будут отдыхать, независимо от своего класса. Школьникам, учащимся по четвертной системе, придется подождать отдыха до 25 марта.

Следующие каникулы начнутся с 8 по 14 апреля и с 8 июня по 31 августа 2024 года.

Стали известны даты весенних каникул 2024 в школах Новосибирска
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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Россия#Учебный год#Каникулы#Эмилия Губарева#Февраль
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