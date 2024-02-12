Каникулы у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024

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Перед началом нового учебного года школы составляют план каникул на осень, зиму, весну и лето. Министерство образования предлагает рекомендуемые даты отдыха, но каждая школа может самостоятельно выбрать период каникул на основе этих рекомендаций.
Рекомендуется провести каникулы с 19 по 25 февраля. В течение недели все ученики будут отдыхать, независимо от своего класса. Школьникам, учащимся по четвертной системе, придется подождать отдыха до 25 марта.
Следующие каникулы начнутся с 8 по 14 апреля и с 8 июня по 31 августа 2024 года.