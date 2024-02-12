Короткая рабочая неделя ждет новосибирцев с 19 по 22 февраля

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:03
Согласно постановлению правительства РФ от 10 августа 2023 года № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году», выходными днями объявлены 23, 24 и 25 февраля.
Для офисных сотрудников рабочий день в четверг, 22 февраля, будет сокращен на час. Тех, кто работает по сменному графику, это не коснется.
Получается, из 29 дней февраля 20 составляют рабочие, девять — выходные и праздничные дни.
Ранее Министерство образования и науки Новосибирской области рекомендовало школам провести каникулы с 19 по 25 февраля. Школьники будут отдыхать неделю, независимо от класса. Следующие каникулы пройдут с 8 по 14 апреля и с 8 июня по 31 августа 2024 года.