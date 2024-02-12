Короткая рабочая неделя ждет новосибирцев с 19 по 22 февраля

Короткая рабочая неделя ждет Новосибирцев в честь 23 Февраля

Следующая неделя для новосибирских сотрудников, работающих по пятидневке, будет сокращенной до четырех дней — с 19 по 22 февраля. Поскольку День защитника Отечества в 2024 году выпадает на пятницу, то отдыхать сотрудники офисов будут три дня подряд.