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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Короткая рабочая неделя ждет Новосибирцев в честь 23 Февраля

Короткая рабочая неделя ждет новосибирцев с 19 по 22 февраля

12 февраля 2024, 06:58
Фото: 1MI

Короткая рабочая неделя ждет Новосибирцев в честь 23 Февраля

Следующая неделя для новосибирских сотрудников, работающих по пятидневке, будет сокращенной до четырех дней — с 19 по 22 февраля. Поскольку День защитника Отечества в 2024 году выпадает на пятницу, то отдыхать сотрудники офисов будут три дня подряд.

Согласно постановлению правительства РФ от 10 августа 2023 года № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году», выходными днями объявлены 23, 24 и 25 февраля.

Для офисных сотрудников рабочий день в четверг, 22 февраля, будет сокращен на час. Тех, кто работает по сменному графику, это не коснется.

Получается, из 29 дней февраля 20 составляют рабочие, девять — выходные и праздничные дни.

Каникулы у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024
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Ранее Министерство образования и науки Новосибирской области рекомендовало школам провести каникулы с 19 по 25 февраля. Школьники будут отдыхать неделю, независимо от класса. Следующие каникулы пройдут с 8 по 14 апреля и с 8 июня по 31 августа 2024 года.

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#Общество#Новосибирск#23 февраля#Алёна Рогонова#Рабочая неделя#Сокращение рабочей недели#Выходные дни
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