НОВАТ продает билеты на выступление балерины Большого театра за 50 тысяч рублей

Основная часть билетов уже распродана, самые дешевые можно купить за 7,5 тысячи рублей, эти места находятся в первом ярусе. Самые дорогие места — за 50 тысяч рублей — расположены в ложе. Билеты в VIP-партере обойдутся от 9 тысяч до 12,5 тысячи рублей.