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НОВАТ продает билеты на выступление балерины Большого театра за 50 тысяч рублей

НОВАТ продает билеты на выступление балерины Большого театра за 50 тысяч рублей

12 февраля 2024, 13:32
Фото: Екатерина Частникова / vk.com / novat_nsk
27 марта 2024 года в Новосибирском театре оперы и балета состоится гала-концерт Светланы Захаровой. Выступление пройдет в рамках XI Транссибирского арт-фестиваля с участием звезд национального балета Китая, Большого и Мариинского театров.

Основная часть билетов уже распродана, самые дешевые можно купить за 7,5 тысячи рублей, эти места находятся в первом ярусе. Самые дорогие места — за 50 тысяч рублей — расположены в ложе. Билеты в VIP-партере обойдутся от 9 тысяч до 12,5 тысячи рублей.

Помимо Светланы Захаровой, в концерте примут участие премьер Мариинского театра Кимин Ким, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева, прима-балерина Национального балета Китая Цю Юньтин, другие звезды балета.

Справка

Светлана Захарова — народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра.

В феврале премьер НОВАТа Михаил Лифенцев получил звание заслуженный артист РФ.

17 февраля в новом ЛДС пройдет первое музыкальное шоу. На сцене выступит лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Билеты активно покупают, еще есть в продаже от 5,1 тысячи до 11 тысяч рублей.

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