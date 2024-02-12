НОВАТ продает билеты на выступление балерины Большого театра за 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Основная часть билетов уже распродана, самые дешевые можно купить за 7,5 тысячи рублей, эти места находятся в первом ярусе. Самые дорогие места — за 50 тысяч рублей — расположены в ложе. Билеты в VIP-партере обойдутся от 9 тысяч до 12,5 тысячи рублей.
Помимо Светланы Захаровой, в концерте примут участие премьер Мариинского театра Кимин Ким, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева, прима-балерина Национального балета Китая Цю Юньтин, другие звезды балета.
Справка
Светлана Захарова — народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра.
В феврале премьер НОВАТа Михаил Лифенцев получил звание заслуженный артист РФ.
17 февраля в новом ЛДС пройдет первое музыкальное шоу. На сцене выступит лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Билеты активно покупают, еще есть в продаже от 5,1 тысячи до 11 тысяч рублей.