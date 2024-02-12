Новосибирская область упала в рейтинге регионов по качеству жизни в России

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Оценка Новосибирской области за 2023 год составила 59,761 балла. В 2022 году регион занял 21 место, набрав 58,216 балла. Исследование провели РИА Новости. При составлении рейтинга они учли 66 различных факторов, отражающих условия и качество жизни в социальной сфере.
Лидерами по уровню жизни остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Улучшения произошли в 85 из 89 регионов.
Наименее благополучными регионами стали Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Напомним, ранее мы писали о самых криминальных районах Новосибирска.