Новосибирская область упала в рейтинге регионов по качеству жизни в России

Оценка Новосибирской области за 2023 год составила 59,761 балла. В 2022 году регион занял 21 место, набрав 58,216 балла. Исследование провели РИА Новости. При составлении рейтинга они учли 66 различных факторов, отражающих условия и качество жизни в социальной сфере.