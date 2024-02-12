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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Какой уровень жизни в городе

Новосибирская область упала в рейтинге регионов по качеству жизни в России

12 февраля 2024, 09:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Какой уровень жизни в городе

Новосибирская область попала на 23 место по уровню жизни в России

По уровню жизни Новосибирская область заняла 23-е место среди всех регионов России. В прошлом году сибирский регион стоял в рейтинге немного выше.

Оценка Новосибирской области за 2023 год составила 59,761 балла. В 2022 году регион занял 21 место, набрав 58,216 балла. Исследование провели РИА Новости. При составлении рейтинга они учли 66 различных факторов, отражающих условия и качество жизни в социальной сфере.

Лидерами по уровню жизни остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Улучшения произошли в 85 из 89 регионов.

Наименее благополучными регионами стали Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Напомним, ранее мы писали о самых криминальных районах Новосибирска.

Назван самый криминальный район Новосибирска
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