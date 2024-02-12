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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Новосибирцев ждут два дня геомагнитного шторма

12 февраля 2024, 07:16

12 и 13 февраля в НСО прогнозируют магнитные бури

12 и 13 февраля в Новосибирске ожидаются геомагнитные бури. Пик солнечной активности придется на полдень понедельника.

Всплеск солнечных «возмущений» достигнет пяти баллов. В это время возможны головные боли, бессонница, раздражительность, рассеянность и проблемы с давлением. В группе риска окажутся сердечники, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Не лучшим днем окажется и вторник, 13 февраля. Пик бурь придется на полночь и раннее утро.

Врачи советуют по возможности хорошо выспаться, заранее принять все таблетки и как можно больше лежать.

Осторожно, Солнце: когда новосибирцам ждать магнитных бурь в феврале-2024
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Магнитные бури#Солнце#Александр Ляхов
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