Новосибирцев ждут два дня геомагнитного шторма

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Всплеск солнечных «возмущений» достигнет пяти баллов. В это время возможны головные боли, бессонница, раздражительность, рассеянность и проблемы с давлением. В группе риска окажутся сердечники, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.
Не лучшим днем окажется и вторник, 13 февраля. Пик бурь придется на полночь и раннее утро.
Врачи советуют по возможности хорошо выспаться, заранее принять все таблетки и как можно больше лежать.