Пенсионерка в бордовой куртке без вести пропала в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Тамара Григорьева (Фадина, Данилова) пропала в Кировском районе 11 февраля. Она вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, волосы темно-красные, глаза зелено-коричневые. Была одета в бордовую куртку, черные брюки, сапоги, темно-синюю с серым шапку, серые перчатки. С собой черная сумка.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Тамары Григорьевой, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
UPD: в поисковом отряде после распространения ориентировки сообщили, что женщину нашли. Она жива. Подробности не сообщаются.