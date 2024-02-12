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Женщина пропала

Пенсионерка в бордовой куртке без вести пропала в Новосибирске

12 февраля 2024, 08:51
Фото: ЛизаАлерт
Женщина пропала
В Новосибирске второй день ищут пропавшую 75-летнюю женщину, подробности сообщают в поисковом отряде ЛизаАлерт.

Тамара Григорьева (Фадина, Данилова) пропала в Кировском районе 11 февраля. Она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, волосы темно-красные, глаза зелено-коричневые. Была одета в бордовую куртку, черные брюки, сапоги, темно-синюю с серым шапку, серые перчатки. С собой черная сумка.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Тамары Григорьевой, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

UPD: в поисковом отряде после распространения ориентировки сообщили, что женщину нашли. Она жива. Подробности не сообщаются.
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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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