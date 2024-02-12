Фургон «Хлеба Сибири» сбил подростка при разгрузке товара в Новосибирске

В феврале в Новосибирске суд начал рассматривать ходатайство о избрании более строгой меры пресечения Виктории Уржумовой. В июле 2021 года женщина за рулем внедорожника насмерть сбила 21-летнего парня на самокате. Мать погибшего запросила о переводе осужденной из колонии-поселения в колонию общего режима.