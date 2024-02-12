Фургон «Хлеба Сибири» сбил подростка при разгрузке товара в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Авария произошла в 11:25 при разгрузке товара в магазине «Монетка» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40. В момент ДТП фургон двигался задним ходом к месту погрузки. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
В результате пострадала пешеход, ее увезли в больницу.
Директор ООО «Хлеба Сибири», логотип которого нанесен на фургон, Магомед Ведзижев заявил корреспонденту Atas.info, что за 30 лет работы компании это первый подобный случай.
Пока этой информации у нас нет. За 30 лет таких случаев не было. Нужно разобраться в ситуации. Если это действительно произошло по вине водителя, мы применим все меры, чтобы этого больше не случилось, — заверил Магомед Ведзижев.
В феврале в Новосибирске суд начал рассматривать ходатайство о избрании более строгой меры пресечения Виктории Уржумовой. В июле 2021 года женщина за рулем внедорожника насмерть сбила 21-летнего парня на самокате. Мать погибшего запросила о переводе осужденной из колонии-поселения в колонию общего режима.