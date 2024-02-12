atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:16

Published Сегодня, 02:16

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

Комету увидят новосибирцы

Полет кометы PanSTARRS увидят новосибирцы в День всех влюбленных

12 февраля 2024, 02:16
Фото: 1MI
Комету увидят новосибирцы
С 14 февраля жители Новосибирска смогут наблюдать полет кометы C/2021 S3 (PanSTARRS), которая будет видна невооруженным глазом.

По информации портала «Наблюдательная астрономия», комета начнет приближаться к нам 14 февраля, а в марте пройдет на самом близком расстоянии от Земли.

В начале ее можно будет увидеть через телескоп на утреннем небе, но она будет находиться низко над юго-восточным горизонтом. С каждым днем комета будет видна все больше, и к 4 марта поднимется выше до 36 градусов.

Короткопериодическая комета C/2021 S3 (PanSTARRS) была открыта 24 сентября 2021 года в обсерватории Халеакала на Гавайях в США.

Магнитная буря накроет Новосибирск в ночь с 4 на 5 февраля 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Фотограф из Новосибирска запечатлел на видео полет кометы НисимураМожет взорваться: новосибирцы в сентябре увидят комету Нишимура
#Новосибирск#Новосибирская область#Небо#Эмилия Губарева#Комета
Подпишитесь
«Преступление перед природой»: сотни людей встали на защиту озера Жемчужина Сибири
Вчера, 14:15
«Беспредел»: цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля — причина
Сегодня, 01:17
Новосибирцы потребовали передать теплосети в собственность государства
Вчера, 09:02
Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска
Вчера, 06:05
Депутат из Новосибирска требует вернуть смертную казнь в России
Вчера, 03:50