Полет кометы PanSTARRS увидят новосибирцы в День всех влюбленных

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:19
По информации портала «Наблюдательная астрономия», комета начнет приближаться к нам 14 февраля, а в марте пройдет на самом близком расстоянии от Земли.
В начале ее можно будет увидеть через телескоп на утреннем небе, но она будет находиться низко над юго-восточным горизонтом. С каждым днем комета будет видна все больше, и к 4 марта поднимется выше до 36 градусов.
Короткопериодическая комета C/2021 S3 (PanSTARRS) была открыта 24 сентября 2021 года в обсерватории Халеакала на Гавайях в США.