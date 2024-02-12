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Рейды прошли в городе с 9 по 12 февраля.

Полицейские задержали 23 пьяных водителя во время рейдов в Новосибирске

12 февраля 2024, 04:49
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Рейды прошли в городе с 9 по 12 февраля.
За прошедшие выходные в Новосибирске полицейские задержали 23 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Из 23 задержанных 12 человек были пойманы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, а один нарушитель был задержан повторно в нетрезвом состоянии.

Рейды проводились с 9 по 12 февраля на территории Новосибирска. За эти правонарушения все водители будут оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей и лишены водительских прав на период до 2 лет.

В отношении злостных нарушителей будет возбуждено уголовное дело, за что им может грозить лишение свободы до 2 лет, штраф до 300 тысяч рублей и лишение прав на срок до 3 лет.

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#Транспорт#Новосибирск#Полиция#Гибдд#Уголовное дело#Штраф#Эмилия Губарева
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