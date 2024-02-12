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Женщина отказалась от дочери

Приемная семья отсудила дочь у ее родной матери в Новосибирской области

12 февраля 2024, 01:46
Фото: 1MI
Женщина отказалась от дочери
Четыре года назад Тамара* подняла шум в социальных сетях, заявив, что хочет вернуть дочь из приемной семьи в Новосибирской области. Она утверждала, что изменилась и заслуживает второй шанс, но ей не разрешали видеться с ребенком. Женщина даже обратилась в суд с надеждой вернуть девочку.

Тамара признается, что начала употреблять наркотики в 14 лет. Оля* была ее вторым ребенком, от первой дочери она отказалась, и ту воспитывали бабушка с дедушкой. Когда ребенку было полгода, Тамара сбежала из дома, оставив вторую дочку своему мужу.

Спустя время женщина родила еще одного ребенка — мальчика. В то время она решила изменить свою жизнь и начала посещать реабилитационный центр, избавляться от наркотиков и алкоголя.

Тамара не могла найти дочь много лет. Позже ей пришло требование об уплате алиментов и она поняла, что ее ребенок совсем рядом. Тогда мать решила восстановить родительские права. Она сближалась с дочкой, но опекун якобы была против. Началась за девочку самая настоящая борьба. Однако суд принимал сторону приемной семьи. Позже Тамара якобы показала свое истинное лицо, сказав дочери, что та ей больше не нужна. После этого она перестала появляться в жизни девочки и не выплачивала алименты.

Однако дочь не страдает. Она собирается окончить школу, и планирует поступить в университет. Свою семью, хоть и приемную, покидать она не намерена, пишет КП-Новосибирск.

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