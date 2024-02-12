Приемная семья отсудила дочь у ее родной матери в Новосибирской области

Тамара не могла найти дочь много лет. Позже ей пришло требование об уплате алиментов и она поняла, что ее ребенок совсем рядом. Тогда мать решила восстановить родительские права. Она сближалась с дочкой, но опекун якобы была против. Началась за девочку самая настоящая борьба. Однако суд принимал сторону приемной семьи. Позже Тамара якобы показала свое истинное лицо, сказав дочери, что та ей больше не нужна. После этого она перестала появляться в жизни девочки и не выплачивала алименты.