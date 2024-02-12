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В Минприроды считают, что никакого вреда озеру сброс грунтовых вод не нанесет

Прокуратура проверит слив воды со стройки в озеро Жемчужина Сибири

12 февраля 2024, 11:34
Фото: t.me/monprirodi
В Минприроды считают, что никакого вреда озеру сброс грунтовых вод не нанесет

В Новосибирске сливом воды в озеро Жемчужина Сибири заинтересовалась прокуратура

В Новосибирске прокуратура проведет проверку законности действий регионального Минприроды и застройщика, который пытается организовать сброс воды со стройплощадки в естественный водоем

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку действий застройщика ЖК «Новелла» по отведению грунтовых вод со строительной площадки.

«Прокуратура оценит соответствие выполняемых застройщиком работ проектной документации, проверит законность действий регионального министерства по предоставлению юридическому лицу права пользования водным объектом. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом прокуратура отреагировала на массовый сход жителей микрорайонов Карьер Мочище и Стрижи, который прошел на берегу озера Жемчужина Сибири в воскресенье, 11 февраля. Более 300 человек поставили свои подписи под петицией в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, а так же записали видеообращение, в котором потребовали вмешаться в скандальную ситуацию.

Обращение, размещенное в соцсетях, за 12 часов посмотрело уже более 17 тысяч человек

ГК «Стрижи», которая возводит жилой комплекс «Новелла» в непосредственной близости от озера, попыталась начать сброс в водоем грунтовых вод, откачанных из почвы вокруг строительного котлована. Строители получили на такие действия разрешение регионального министерства природных ресурсов и экологии. По мнению чиновников и коммерсантов, высокая степень фильтрации грунтовой воды делает ее абсолютно безопасной для природы.

У местных жителей, которые считают озеро излюбленным местом отдыха, другое мнение. Они остановили работы по обустройству трубопровода. В Минприроды назвали действия людей провокацией. Позже глава ведомства Евгений Шестернин выложил в своем телеграм-канале пост, в котором обвинил протестующих и местных депутатов в ангажированности. В чьих интересах действуют люди, министр не уточнил.

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