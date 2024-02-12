Прокуратура проверит слив воды со стройки в озеро Жемчужина Сибири

Таким образом прокуратура отреагировала на массовый сход жителей микрорайонов Карьер Мочище и Стрижи, который прошел на берегу озера Жемчужина Сибири в воскресенье, 11 февраля. Более 300 человек поставили свои подписи под петицией в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, а так же записали видеообращение, в котором потребовали вмешаться в скандальную ситуацию.