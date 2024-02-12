Ростехнадзор в Новосибирске нашел более 160 нарушений в работе энергетиков

Одним из основных выявленных нарушений, после коммунальных аварий в Ленинском и Кировском районах города, является отсутствие проведенной экспертизы промышленной безопасности на зданиях и сооружениях. Также не были фиксированы результаты готовности тепловых сетей после ремонта.