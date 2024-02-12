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Десятки нарушений были найдены специалистами

Ростехнадзор в Новосибирске нашел более 160 нарушений в работе энергетиков

12 февраля 2024, 02:58
Фото: Илья Кошелев / atas.info
Десятки нарушений были найдены специалистами
В ходе проверки, проведенной Ростехнадзором по требованию прокуратуры, было обнаружено 162 нарушения в работе «Новосибирской тепловой компании». Эти нарушения касаются обязательных требований в области промышленной безопасности.

Одним из основных выявленных нарушений, после коммунальных аварий в Ленинском и Кировском районах города, является отсутствие проведенной экспертизы промышленной безопасности на зданиях и сооружениях. Также не были фиксированы результаты готовности тепловых сетей после ремонта.

Кроме того, обнаружены проблемы с изоляцией на трубопроводах: найдены свищи на трубопроводах, течи на компенсаторах и другие дефекты, сообщили в Ростехнадзоре.

Компании выдали предписание для исправления этих нарушений в установленные сроки. Также возбуждено административное дело в отношении компании и четырех ее должностных лиц, ответственных за нарушение требований в области промышленной безопасности.

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