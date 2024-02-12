Ростехнадзор в Новосибирске нашел более 160 нарушений в работе энергетиков

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Published Сегодня, 02:58
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Одним из основных выявленных нарушений, после коммунальных аварий в Ленинском и Кировском районах города, является отсутствие проведенной экспертизы промышленной безопасности на зданиях и сооружениях. Также не были фиксированы результаты готовности тепловых сетей после ремонта.
Кроме того, обнаружены проблемы с изоляцией на трубопроводах: найдены свищи на трубопроводах, течи на компенсаторах и другие дефекты, сообщили в Ростехнадзоре.
Компании выдали предписание для исправления этих нарушений в установленные сроки. Также возбуждено административное дело в отношении компании и четырех ее должностных лиц, ответственных за нарушение требований в области промышленной безопасности.