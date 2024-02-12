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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

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Updated Сегодня, 03:25

Пробка большая

Шестикилометровая пробка образовалась на Большевистской улице в Новосибирске

12 февраля 2024, 03:23
Фото: atas.info
Пробка большая
Водители стоят в 6-километровой пробке на улице Большевистской в Новосибирске из-за двух ДТП.

Утром в понедельник, 12 февраля, на улице Большевистской образовалась пробка, протяженностью в несколько километров. По информации от сервиса «Яндекс.Карты», проблемы с проездом возникли от здания №274к7 и продолжаются в направлении Речного вокзала. В этом участке дороги зафиксированы два ДТП.

В целом, ситуация на дорогах города оценивается на 4 балла. Пробки также наблюдаются на улицах Богдана Хмельницкого, Танковой, Кедровой, Мочищенском шоссе и Фадеева на правом берегу.

На левом берегу города заторы образовались на улицах Станционной и 2-й Станционной, а также на Троллейной, Советском шоссе, проспекте Карла Маркса, Немировича-Данченко, Станиславского и Октябрьском мосту.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль#Пробка#Эмилия Губарева
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