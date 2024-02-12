Шестикилометровая пробка образовалась на Большевистской улице в Новосибирске

Утром в понедельник, 12 февраля, на улице Большевистской образовалась пробка, протяженностью в несколько километров. По информации от сервиса «Яндекс.Карты», проблемы с проездом возникли от здания №274к7 и продолжаются в направлении Речного вокзала. В этом участке дороги зафиксированы два ДТП.