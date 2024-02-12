Шестикилометровая пробка образовалась на Большевистской улице в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Утром в понедельник, 12 февраля, на улице Большевистской образовалась пробка, протяженностью в несколько километров. По информации от сервиса «Яндекс.Карты», проблемы с проездом возникли от здания №274к7 и продолжаются в направлении Речного вокзала. В этом участке дороги зафиксированы два ДТП.
В целом, ситуация на дорогах города оценивается на 4 балла. Пробки также наблюдаются на улицах Богдана Хмельницкого, Танковой, Кедровой, Мочищенском шоссе и Фадеева на правом берегу.
На левом берегу города заторы образовались на улицах Станционной и 2-й Станционной, а также на Троллейной, Советском шоссе, проспекте Карла Маркса, Немировича-Данченко, Станиславского и Октябрьском мосту.