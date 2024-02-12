Судьба VPN после 1 марта: какие сервисы станут недоступны в России

Как бы там ни было, публично заявляется именно эта цель, но воспринята она может быть и так, что контроль за интернетом необходим для быстрого реагирования в случае любых массовых дестабилизирующих страну действий в онлайн пространстве. VPN-сервисы предоставляют доступ к любым сайтам, в том числе и тем, которые запрещены Роскомнадзором, что дает доступ к информации, которая не проверяется. Именно поэтому, начиная с 2020 года периодически возникает вопрос о блокировке сервисов VPN, и ряд из них уже заблокирован.