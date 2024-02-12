Судьба VPN после 1 марта: какие сервисы станут недоступны в России

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
Борьба с VPN в России началась еще в 2020 году, когда Роскомнадзор начал блокировать сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным ресурсам. Примерно с этого времени сервисы VPN тоже воспринимаются как что-то полукриминальное.
Изначально сервисы VPN были разработаны для того, чтобы сотрудники могли работать удаленно на сервере компании с защищенным доступом. Позже приложения VPN стали использоваться для защиты при подключении к интернету через общедоступный Wi-Fi, например, в кафе или в метро.
А с февраля 2022 года, когда многие сайты и приложения закрыли доступ для россиян или были запрещены в России, VPN активно используются для того, чтобы скрыть местоположение пользователя и получить доступ к закрытым на территории России интернет-ресурсам.
Подобные блокировки используют некоторые другие страны, например, Китай ввел интернет-цензуру и ограничил доступ ко многим зарубежным приложениям, еще строже запреты в Северной Корее. В Иране также действуют запреты на доступ к большинству зарубежных ресурсов, а в некоторых регионах периодически отключают интернет.
В Туркменистане разрешен лишь ограниченный список ресурсов, преимущественно отечественных. Вряд ли Россия пойдет по пути жестких запретов, тем не менее, попытки блокировать работающие VPN-сервисы на протяжении последних лет происходят постоянно.
Официальной причиной блокировок является обеспечение внутренней безопасности государства. Система интернета в России строится таким образом, чтобы Рунет работал на базе серверов, находящихся внутри РФ — это гарантирует стабильность работы в случае отключения интернета извне.
Как бы там ни было, публично заявляется именно эта цель, но воспринята она может быть и так, что контроль за интернетом необходим для быстрого реагирования в случае любых массовых дестабилизирующих страну действий в онлайн пространстве. VPN-сервисы предоставляют доступ к любым сайтам, в том числе и тем, которые запрещены Роскомнадзором, что дает доступ к информации, которая не проверяется. Именно поэтому, начиная с 2020 года периодически возникает вопрос о блокировке сервисов VPN, и ряд из них уже заблокирован.
До недавнего времени блокировки касались отдельных VPN-сервисов. Возможно, что перед техническими специалистами не ставили задачу массовой блокировки VPN. Но в конце 2023 года борьба с VPN вышла на новый этап.
С 25 ноября 2023 года Роскомнадзор может включать в Реестр запрещенных сайтов доменные имена, которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории РФ сайтам или информируют о том, как этот доступ получить. Данный приказ вступает в силу как раз 1 марта 2024 года. На данный момент приказ еще не утвержден, но Роскомнадзор уже сделал заявление:
«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — говорится в сообщении РКН.
Так же Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные сервисы. Возможно, именно эта дата была выбрана в связи с предстоящими выборами президента Российской Федерации, так как спецслужбы отрабатывают варианты разных сценариев, в том числе, в случае угроз, и необходимость полностью закрыть доступ к запрещенным ресурсам и даже, если понадобится, к интернету.
Согласно приказу, в первую очередь, ограничения коснутся следующих ресурсов:
— рассказывают о достоинствах VPN-сервисов и преимуществах их использования;
— дают возможность скачать VPN-программы, публикуют инструкции по их использованию.
Если Указ будет подписан и вступит в действие, данные сайты будут вноситься в Реестр запрещенных сайтов и доступ к ним будет ограничен.
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