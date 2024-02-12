Топ-10 самых востребованных специалистов в Новосибирске — кого оторвут с руками

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По информации Центра занятости населения Новосибирска, больше всего компании Новосибирской области нуждаются в грузчиках. Сейчас в базе данных 659 таких вакансий.
Затем по востребованности идут разнорабочие (636 вакансий), электрогазосварщики (591 вариант в базе), водитель автомобиля (516). Замыкает топ-5 самых востребованных вакансий швея (454).
Вторая половина топ-10 выглядит следующим образом:
6. Уборщик производственных и служебных помещений (436 вакансий);
7. Бетонщик (434);
8. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (413);
9. Специалист (381);
10. Инженер (290 вакансий).