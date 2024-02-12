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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Топ-10 самых востребованных специалистов в Новосибирске — кого оторвут с руками

Топ-10 самых востребованных специалистов в Новосибирске — кого оторвут с руками

12 февраля 2024, 10:35
Фото: 1MI
В Новосибирске на рынке труда сложилась потребность в представителях определенных профессий. Рассказываем, кому не возникнет трудностей найти работу. Правда, придется попотеть.

По информации Центра занятости населения Новосибирска, больше всего компании Новосибирской области нуждаются в грузчиках. Сейчас в базе данных 659 таких вакансий.

Затем по востребованности идут разнорабочие (636 вакансий), электрогазосварщики (591 вариант в базе), водитель автомобиля (516). Замыкает топ-5 самых востребованных вакансий швея (454).

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Вторая половина топ-10 выглядит следующим образом:

6. Уборщик производственных и служебных помещений (436 вакансий);
7. Бетонщик (434);
8. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (413);
9. Специалист (381);
10. Инженер (290 вакансий).

Ранее были названы самые привлекательные города для мигрантов, и Новосибирск стал одним из них.

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