Трезвая публика и много детей. Как в Новосибирске прошел концерт рок-группы «КняZz»

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Жительница Новосибирска Ася посетила событие вместе с 8-летним сыном.
Я давняя поклонница группы, ходила на их концерты, когда еще был жив Горшок (солист Михаил Горшенёв. — Прим. ред.). После выхода сериала творчеством группы заинтересовался мой сын. Мы даже ездили на могилу Горшка в Санкт-Петербурге, сын оставил там свой рисунок, — говорит собеседница.
Зрители активно снимали видео, на одном из них Ася запечатлела, как отрывается ее маленький сын.
По словам собеседницы, в зале было много детей, они танцевали наравне со взрослыми:
Концерт прошел очень хорошо. «КняZz» играл и свои песни, и «Короля и шута». Главное отличие от концертов прошлых лет — трезвая публика. Было очень много детей, все в фанатской одежде. Концерт длился два часа, но хотелось, чтобы он шел еще два часа.
В память об ушедшем коллеге Михаиле Горшенёве музыканты сыграли песню «Воспоминания о былой любви».
Билет на танцпол стоил 2,5 тысячи рублей, сидячие места стоили дороже.
30 января в новосибирском Доме ученых выступил Ярослав Дронов, более известный, как SHAMAN. На его выступление пришли сотни зрителей.