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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Концерт рок-группы «КняZz» прошел в Новосибирске 11 февраля 2024 года

Трезвая публика и много детей. Как в Новосибирске прошел концерт рок-группы «КняZz»

12 февраля 2024, 06:06
Фото: Сергей Крофт / vk.com / knyazband
Концерт рок-группы «КняZz» прошел в Новосибирске 11 февраля 2024 года

Видео: Как в Новосибирске прошел концерт рок-группы «КняZz»

Вечером 11 февраля в Новосибирске в «Локомотив-Арене» прошел концерт рок-группы «КняZz». Atas.info узнал у зрителей, как прошло выступление.

Жительница Новосибирска Ася посетила событие вместе с 8-летним сыном.

Я давняя поклонница группы, ходила на их концерты, когда еще был жив Горшок (солист Михаил Горшенёв. — Прим. ред.). После выхода сериала творчеством группы заинтересовался мой сын. Мы даже ездили на могилу Горшка в Санкт-Петербурге, сын оставил там свой рисунок, — говорит собеседница.

Зрители активно снимали видео, на одном из них Ася запечатлела, как отрывается ее маленький сын.

Концерт рок-группы «КняZz» прошел в Новосибирске 11 февраля 2024 года
Видео: Ася Малютина

По словам собеседницы, в зале было много детей, они танцевали наравне со взрослыми:

Концерт прошел очень хорошо. «КняZz» играл и свои песни, и «Короля и шута». Главное отличие от концертов прошлых лет — трезвая публика. Было очень много детей, все в фанатской одежде. Концерт длился два часа, но хотелось, чтобы он шел еще два часа.
Концерт рок-группы «КняZz» прошел в Новосибирске 11 февраля 2024 года
Видео: Ася Малютина

В память об ушедшем коллеге Михаиле Горшенёве музыканты сыграли песню «Воспоминания о былой любви».

Концерт рок-группы «КняZz» прошел в Новосибирске 11 февраля 2024 года
Видео: Ася Малютина

Билет на танцпол стоил 2,5 тысячи рублей, сидячие места стоили дороже.

30 января в новосибирском Доме ученых выступил Ярослав Дронов, более известный, как SHAMAN. На его выступление пришли сотни зрителей.

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