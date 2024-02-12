Три школы и четыре детсада Новосибирской области закрыли на карантин

В Новосибирской области три школы и четыре детсада закрыли на карантин. Об этом 12 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

В трех школах выявили 210 заболевших детей. Эти школы находятся в Баганском и Искитимском районах. В четырех детских садах выявили 104 заболевших ребенка. Это Баганский, Барабинский, Здвинский районы, город Бердск, В Новосибирске полностью закрытых образовательный учреждений нет, заявил исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов. В восьми школах закрыто 14 классов, по детсадам — уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей вырос. В 69 детских образовательных учреждениях закрыты 105 групп, — сказал и. о. мэра Новосибирска. За минувшую неделю в Новосибирской области выявили 27 136 случаев ОРВИ — это меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. В Новосибирске стабильно продолжаем выявлять ОРВИ. Уменьшение заболеваемости в общем количестве происходит за счет районов, — говорит Константин Хальзов. За неделю зарегистрировано 367 случаев заболевания гриппом, за сутки ковидом заболел 21 человек. Читайте также: Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Новосибирской области на 20% Новосибирцы стали чаще болеть ОРВИ