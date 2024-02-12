atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Три школы и четыре детсада Новосибирской области закрыли на карантин

Три школы и четыре детсада Новосибирской области закрыли на карантин

12 февраля 2024, 03:02
Фото: 1MI
В Новосибирской области три школы и четыре детсада закрыли на карантин. Об этом 12 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

В трех школах выявили 210 заболевших детей. Эти школы находятся в Баганском и Искитимском районах. В четырех детских садах выявили 104 заболевших ребенка. Это Баганский, Барабинский, Здвинский районы, город Бердск,

В Новосибирске полностью закрытых образовательный учреждений нет, заявил исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.

В восьми школах закрыто 14 классов, по детсадам — уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей вырос. В 69 детских образовательных учреждениях закрыты 105 групп, — сказал и. о. мэра Новосибирска.

За минувшую неделю в Новосибирской области выявили 27 136 случаев ОРВИ — это меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В Новосибирске стабильно продолжаем выявлять ОРВИ. Уменьшение заболеваемости в общем количестве происходит за счет районов, — говорит Константин Хальзов.

За неделю зарегистрировано 367 случаев заболевания гриппом, за сутки ковидом заболел 21 человек.

Читайте также:
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Новосибирской области на 20%Новосибирцы стали чаще болеть ОРВИ
#Образование#Новосибирск#ОРВИ#Грипп#Ковид#Школы#Карантин#Детсады#Заболеваемость#Алёна Рогонова
Подпишитесь
«Преступление перед природой»: сотни людей встали на защиту озера Жемчужина Сибири
Вчера, 14:15
«Беспредел»: цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля — причина
Сегодня, 01:17
Новосибирцы потребовали передать теплосети в собственность государства
Вчера, 09:02
Полет кометы PanSTARRS увидят новосибирцы в День всех влюбленных
Сегодня, 02:16
Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска
Вчера, 06:05
Депутат из Новосибирска требует вернуть смертную казнь в России
Вчера, 03:50