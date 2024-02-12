Три школы и четыре детсада Новосибирской области закрыли на карантин

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
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Updated Сегодня, 03:27
В трех школах выявили 210 заболевших детей. Эти школы находятся в Баганском и Искитимском районах. В четырех детских садах выявили 104 заболевших ребенка. Это Баганский, Барабинский, Здвинский районы, город Бердск,
В Новосибирске полностью закрытых образовательный учреждений нет, заявил исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.
В восьми школах закрыто 14 классов, по детсадам — уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей вырос. В 69 детских образовательных учреждениях закрыты 105 групп, — сказал и. о. мэра Новосибирска.
За минувшую неделю в Новосибирской области выявили 27 136 случаев ОРВИ — это меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
В Новосибирске стабильно продолжаем выявлять ОРВИ. Уменьшение заболеваемости в общем количестве происходит за счет районов, — говорит Константин Хальзов.
За неделю зарегистрировано 367 случаев заболевания гриппом, за сутки ковидом заболел 21 человек.