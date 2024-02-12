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Рекультивация мусорного полигона — технически сложный процесс

В Новосибирске начата подготовка к ликвидации Левобережного мусорного полигона

12 февраля 2024, 04:18
Фото: atas.info
Рекультивация мусорного полигона — технически сложный процесс
МУП «САХ» выбирает подрядчика для проведения инженерных изысканий, необходимых для разработки проекта рекультивации полигона

Полигон «Левобережный» для захоронения отходов практически исчерпал свой ресурс, планируется его выведение из эксплуатации в ближайшее время. Следующими шагами станут его ликвидация и рекультивация занимаемой им территории, сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Atas.Info.

«В настоящий момент МУП „САХ“ приступил к работе по выбору подрядной организации для проведения комплекса инженерных изысканий. Данные инженерные изыскания необходимые для составления проекта рекультивации, в том числе устройства системы дегазации, сбора и отвода фильтрата», — говорится в сообщении муниципалитета.

Полигон «Левобережный» введен в эксплуатацию задолго до принятия действующих сейчас санитарных норм и не оборудован необходимой системой для сбора и отвода биогаза. При этом нормативная документация Минстроя России не предусматривает создание системы дегазации на действующем полигоне, проект которого изначально не предполагал такой схемы. И подобного положительного опыта в России нет, добавили в профильном департаменте.

Согласно концессионным соглашениям, подписанным МУП «САХ» и министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области начаты работы по проектированию новых комплексов по переработке отходов «Левобережный» и «Правобережный». Ввод в эксплуатацию комплексов по переработке отходов намечен на IV квартал 2025 года.

Новые комплексы предусматривают глубокую сортировку отходов, чтобы отобрать материалы, пригодные для переработки. Остатки от сортировки отправят на утилизацию или захоронение в зависимости от их состава.

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