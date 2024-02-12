В Новосибирске начата подготовка к ликвидации Левобережного мусорного полигона

Полигон «Левобережный» введен в эксплуатацию задолго до принятия действующих сейчас санитарных норм и не оборудован необходимой системой для сбора и отвода биогаза. При этом нормативная документация Минстроя России не предусматривает создание системы дегазации на действующем полигоне, проект которого изначально не предполагал такой схемы. И подобного положительного опыта в России нет, добавили в профильном департаменте.