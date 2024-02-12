В Новосибирске назвали возможную дату конкурса на пост мэра

В среду, 14 февраля, в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска будет принято решение о дате проведения конкурса на пост мэра, следует из повестки, опубликованной на сайте горсовета. В опубликованном там же проекте решения говорится: «Дата, время и место проведения конкурса: 4 апреля 2024 года, 9:00, в большом зале мэрии Новосибирска».