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Published Сегодня, 07:21

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Конкурс на пост мэра в Новосибирске будут проводить впервые

В Новосибирске назвали возможную дату конкурса на пост мэра

12 февраля 2024, 07:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Конкурс на пост мэра в Новосибирске будут проводить впервые
Предложено провести конкурс на замещение вакантной должности главы муниципалитета в начале апреля. Депутаты обсудят этот вопрос на ближайшей сессии горсовета

В среду, 14 февраля, в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска будет принято решение о дате проведения конкурса на пост мэра, следует из повестки, опубликованной на сайте горсовета. В опубликованном там же проекте решения говорится: «Дата, время и место проведения конкурса: 4 апреля 2024 года, 9:00, в большом зале мэрии Новосибирска».

Потенциальные кандидаты на пост мэра смогут подавать заявки с 1 по 15 марта. В состав конкурсной комиссии предложено включить спикера горсовета Дмитрия Асанцева, его заместителей Антона Тыртышного и Николая Тямина, председателя постоянной комиссии горсовета по местному самоуправлению Игоря Атякшева.

Вторую половину комиссии должен назначить своим решением губернатор Андрей Травников.

Мэр Анатолий Локоть, чьи полномочия истекали в сентябре текущего года, ушел в отставку 25 января 2024 года в связи с переходом на другую работу.

Прямые выборы мэра в Новосибирске были отменены в 2023 году.

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