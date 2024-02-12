В Новосибирске назвали возможную дату конкурса на пост мэра

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В среду, 14 февраля, в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска будет принято решение о дате проведения конкурса на пост мэра, следует из повестки, опубликованной на сайте горсовета. В опубликованном там же проекте решения говорится: «Дата, время и место проведения конкурса: 4 апреля 2024 года, 9:00, в большом зале мэрии Новосибирска».
Потенциальные кандидаты на пост мэра смогут подавать заявки с 1 по 15 марта. В состав конкурсной комиссии предложено включить спикера горсовета Дмитрия Асанцева, его заместителей Антона Тыртышного и Николая Тямина, председателя постоянной комиссии горсовета по местному самоуправлению Игоря Атякшева.
Вторую половину комиссии должен назначить своим решением губернатор Андрей Травников.
Мэр Анатолий Локоть, чьи полномочия истекали в сентябре текущего года, ушел в отставку 25 января 2024 года в связи с переходом на другую работу.
Прямые выборы мэра в Новосибирске были отменены в 2023 году.